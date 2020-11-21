Ватикан расследует лайк папы римского в инстаграме голой бразильянки
danilov 21 Ноября 2020 в 09:13:00
Администрация Instagram оказывает Ватикану помощь в расследовании конфуза, в который попал сам папа римский.
Ранее ряд СМИ сообщили, что от имени официального аккаунта Франциска появился лайк под одной из фотографий бразильской инста-модели Наталии Гариботто. Девушка зарабатывает на жизнь, в том числе, публикацией своих откровенных снимков. Вся страница модели в соцсети заполнена фотографиями ее фигуры, почти не прикрытой одеждой.
Один из снимков "понравился" понтифику, правда, вскоре лайк был удален. Но теперь в Ватикане намерены выяснить, мог ли кто-то посторонний получить доступ к официальному аккаунту папы и подобным образом его дискредитировать.
https://www.mk.ru/social/2020/11/20/vatikan-rassleduet-layk-papy-rimskogo-v-instagrame-goloy-brazilyanki.html
Папин аккуант https://www.instagram.com/franciscus/