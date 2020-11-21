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Скандалы
Ватикан расследует лайк папы римского в инстаграме голой бразильянки
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danilov 21 Ноября 2020 в 09:13:00
Администрация Instagram оказывает Ватикану помощь в расследовании конфуза, в который попал сам папа римский.



Ранее ряд СМИ сообщили, что от имени официального аккаунта Франциска появился лайк под одной из фотографий бразильской инста-модели Наталии Гариботто. Девушка зарабатывает на жизнь, в том числе, публикацией своих откровенных снимков. Вся страница модели в соцсети заполнена фотографиями ее фигуры, почти не прикрытой одеждой.

Один из снимков "понравился" понтифику, правда, вскоре лайк был удален. Но теперь в Ватикане намерены выяснить, мог ли кто-то посторонний получить доступ к официальному аккаунту папы и подобным образом его дискредитировать.

https://www.mk.ru/social/2020/11/20/vatikan-rassleduet-layk-papy-rimskogo-v-instagrame-goloy-brazilyanki.html



Папин аккуант https://www.instagram.com/franciscus/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 21.11.2020 в 09:41:36   # 766993
Quote:
Ватикан расследует лайк папы римского в инстаграме голой бразильянки

Остаётся только порадоваться за представителей Католической церкви, что папа Франциск- действительно ПАПА!

РС
Я бы тоже лайкнул!
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  Leksus 21.11.2020 в 10:39:21   # 767000
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 21.11.2020 03:41:36
Quote:
Ватикан расследует лайк папы римского в инстаграме голой бразильянки

Остаётся только порадоваться за представителей Католической церкви, что папа Франциск- действительно ПАПА!

РС
Я бы тоже лайкнул!

В смысле по попке шлепнуть или посерьезнее?
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  Zoggyla 21.11.2020 в 10:58:15   # 767001
Натагата стремновата, м-да , папа.
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  Рамзес 21.11.2020 в 12:03:39   # 767003
Цитата: Zoggyla от 21.11.2020 04:58:15
Натагата стремновата, м-да , папа.

Ну дыг страна где много диких обезьян.
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  Ал 21.11.2020 в 12:33:10   # 767004
Цитата: Zoggyla от 21.11.2020 04:58:15
Натагата стремновата, м-да , папа.
Из "достоинств" только выпуклости.
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  Ал 21.11.2020 в 12:33:24   # 767005
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  Zoggyla 21.11.2020 в 13:38:02   # 767010
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