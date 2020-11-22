Голландский журналист подключился к Zoom конференции глав Минобороны стран ЕС

Голландский журналист Даниэл Верлан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующие видео и фотографии.
Как объяснил журналист, он присоединился к конференции после того, как смог разобрать код встречи и пароль для подключения в Zoom на одной из фотографий в Twitter министра обороны Нидерландов.
Верлан подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой. Отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, он сообщил, что является голландским журналистом. После этого Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции — это нарушение закона. «Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину», — ответил Верлан и прервал связь.
Quote:
Верлан - журналист голландского телеканала RTL Nieuws, который принадлежит RTL Nederland, которая в свою очередь является дочкой RTL Group, которая вопреки названию принадлежит вовсе не великому герцогу люксембургскому, как можно было бы подумать, а крупнейшему германскому (а также европейскому и мировому) медиа-концерну Bertelsmann, акции которой принадлежат фонду Bertelsmann Stiftung.
Про этот фонд в Германии высказываются просто и без затей: "Теневое правительство в Гютерсло". Фонд Bertelsmann обвиняют в том, что находясь вне какого либо общественного контроля, он занимается политикой и имеет огромное влияние на правительства Германии и других европейских стран. Например, утверждается, что насаждение так называемого "болонского процесса" в образовании это их рук дело.
С такой крышей конечно можно хулиганить без опаски.