Голландский журналист подключился к Zoom конференции глав Минобороны стран ЕС

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Верлан - журналист голландского телеканала RTL Nieuws, который принадлежит RTL Nederland, которая в свою очередь является дочкой RTL Group, которая вопреки названию принадлежит вовсе не великому герцогу люксембургскому, как можно было бы подумать, а крупнейшему германскому (а также европейскому и мировому) медиа-концерну Bertelsmann, акции которой принадлежат фонду Bertelsmann Stiftung.



Про этот фонд в Германии высказываются просто и без затей: "Теневое правительство в Гютерсло". Фонд Bertelsmann обвиняют в том, что находясь вне какого либо общественного контроля, он занимается политикой и имеет огромное влияние на правительства Германии и других европейских стран. Например, утверждается, что насаждение так называемого "болонского процесса" в образовании это их рук дело.