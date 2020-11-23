Чемпионка мира рассказала как распиливают в казахстанском боксе

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danilov 23 Ноября 2020 в 13:40:02
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Цитата: старик от 23.11.2020 13:18:48Глюк обычно на батоны давит, смотрит в монитор и видит фигу.
Бедная наивная девочка: "Честность и справедливость во всем мире"! ...Мужик на рыбалке поймал золотую рыбку, та ,как водится взмолилась ,мол любое желание. Мужик озвучил желание:" Чтобы был мир во всем мире"! Рыбка ему ,мол такое невозможно, люди и народы разные, цели у них разные и все такое. Мужик: "Тогда сделай так чтобы "Винда " не глючила. Рыбка подумала и спрашивает: "А что ты там про мир во всем мире говорил"?
Бедная наивная девочка: "Честность и справедливость во всем мире"! ...Мужик на рыбалке поймал золотую рыбку, та ,как водится взмолилась ,мол любое желание. Мужик озвучил желание:" Чтобы был мир во всем мире"! Рыбка ему ,мол такое невозможно, люди и народы разные, цели у них разные и все такое. Мужик: "Тогда сделай так чтобы "Винда " не глючила. Рыбка подумала и спрашивает: "А что ты там про мир во всем мире говорил"?
Цитата: КЕДЫ от 23.11.2020 14:50:05стоп, работа мозга!
Яб
Яб