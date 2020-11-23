 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Чемпионка мира рассказала как распиливают в казахстанском боксе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Ноября 2020 в 13:40:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.11.2020 в 13:46:17   # 767117
Заголовок достойный!
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 23.11.2020 в 15:20:33   # 767121
Да ладно, нет у нас массового спорта. Тренеры работают в основном с теми, кто на их взгляд перспективные. А то что среди прочих есть потенциальные чемпионы никого не волнует. Это типичный случай - не оценили, не увидели, ее это разозлило... и она вместо того чтобы сдаться поперла, и получилось. Но таких единицы, в основном сдуваются. Может и хорошо, что так получилось, а то так и терлась бы в рядовых боях с рядовыми боксерами. А все что она говорит имеет место в нашей жизни - КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ и ПЛЕВАТЬ НА СТРАНУ и ЕЕ БУДУЩЕЕ... *уки.
поощрить (5) | покарать
  Zoggyla 23.11.2020 в 17:20:19   # 767127
поощрить (4) | покарать
  jumanjiqz 23.11.2020 в 18:48:10   # 767131
По ходу сейчас все спортсмены на нервах(особенно женщины) из-за того что пандемия не дает им выступать и зарабатывать деньги, ходят, на всех обиженные, всех проклинают! Одни эмоции короче!
поощрить (1) | покарать
  старик 23.11.2020 в 19:18:48   # 767136
Бедная наивная девочка: "Честность и справедливость во всем мире"! ...Мужик на рыбалке поймал золотую рыбку, та ,как водится взмолилась ,мол любое желание. Мужик озвучил желание:" Чтобы был мир во всем мире"! Рыбка ему ,мол такое невозможно, люди и народы разные, цели у них разные и все такое. Мужик: "Тогда сделай так чтобы "Винда " не глючила. Рыбка подумала и спрашивает: "А что ты там про мир во всем мире говорил"?
поощрить (5) | покарать
  КЕДЫ 23.11.2020 в 20:50:05   # 767139
Яб
поощрить | покарать
  Zoggyla 23.11.2020 в 21:04:19   # 767140
Цитата: старик от 23.11.2020 13:18:48
Бедная наивная девочка: "Честность и справедливость во всем мире"! ...Мужик на рыбалке поймал золотую рыбку, та ,как водится взмолилась ,мол любое желание. Мужик озвучил желание:" Чтобы был мир во всем мире"! Рыбка ему ,мол такое невозможно, люди и народы разные, цели у них разные и все такое. Мужик: "Тогда сделай так чтобы "Винда " не глючила. Рыбка подумала и спрашивает: "А что ты там про мир во всем мире говорил"?
Глюк обычно на батоны давит, смотрит в монитор и видит фигу.
поощрить | покарать
  Zoggyla 23.11.2020 в 21:05:27   # 767141
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь