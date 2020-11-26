AstraZeneca манипулировала результатами испытаний своей вакцины от коронавируса

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danilov 26 Ноября 2020 в 10:16:08
До этого компания сообщила о 90%-м уровне эффективности вакцины.
Выяснилось, что реальный уровень эффективности британской вакцины AZD1222, разработанной Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией AstraZeneca, составляет 70,4%. 90%-й уровень наблюдался в группе, которой давали половину дозировки вакцины, и состояла она из участников до 55 лет. Испытания во второй группе, где участники (среди которых были люди старше 55 лет) получали полную дозу вакцины, показали 62%-й уровень эффективности.
Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на советника президента США по вакцинам Монсефа Слауи, руководящего операцией Warp Speed по поиску и производству вакцины от COVID-19.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-24/astra-vaccine-s-90-efficacy-in-covid-came-in-younger-population
Комментарии, по рейтингу, по дате
есть на рынке вакцины от гриппа, многие прививаются но никто не спрашивает про эффективность
в целом вакцина не гарантирует отсутствие заражения - она облегчает течение болезни