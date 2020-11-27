Общественники высадили деревья у магазина Sulpak на месте срубленных

Цитата: kubik от

Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция. Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.

Я конечно ни разу не агроном, но есть такой метод посадки деревьев в зиму или зимой и он вполне себя оправдывает, можете в и-нете поковыряться. Там главное определенные условия посадки и подготовки растений соблюдать. И пример перед глазами у нас есть - по Аргынбекова елки сажали в прошлую зиму примерно в это же время или чуть позже почти все живы. Так что надеюсь приживутся. Другой вопрос -...