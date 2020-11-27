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Скандалы
Общественники высадили деревья у магазина Sulpak на месте срубленных
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danilov 27 Ноября 2020 в 08:42:52
В Алматы у магазина Sulpak на месте срубленных 13 деревьев, акимат города высадили 30 дубов. Работы проводились за счет бюджета. Принять участие в озеленении улицы пришли общественники и все желающие. Но в их числе почему-то не было сотрудников компании Sulpak.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 27.11.2020 в 09:07:22   # 767344
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.
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  plex 27.11.2020 в 09:43:57   # 767346
Этот город погряз в грязи
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  Kukaracha 27.11.2020 в 10:07:47   # 767348
Интересно откуда эти самые дубы выкопали?
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  GoodZone 27.11.2020 в 10:24:03   # 767349
Цитата: kubik от 27.11.2020 03:07:22
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.

Я конечно ни разу не агроном, но есть такой метод посадки деревьев в зиму или зимой и он вполне себя оправдывает, можете в и-нете поковыряться. Там главное определенные условия посадки и подготовки растений соблюдать. И пример перед глазами у нас есть - по Аргынбекова елки сажали в прошлую зиму примерно в это же время или чуть позже почти все живы. Так что надеюсь приживутся. Другой вопрос - кто ответит за вырубку...
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  kubik 27.11.2020 в 10:56:32   # 767353
Цитата: GoodZone от 27.11.2020 04:24:03
Цитата: kubik от 27.11.2020 03:07:22
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.

Я конечно ни разу не агроном, но есть такой метод посадки деревьев в зиму или зимой и он вполне себя оправдывает, можете в и-нете поковыряться. Там главное определенные условия посадки и подготовки растений соблюдать. И пример перед глазами у нас есть - по Аргынбекова елки сажали в прошлую зиму примерно в это же время или чуть позже почти все живы. Так что надеюсь приживутся. Другой вопрос - кто ответит за вырубку...

Посмотрите видео и сами сделайте вывод делали подготовку и так ли высаживают, как технология предписывает. У нас морозы по ночам до -10 уже неделю и снег не тает значит почва уже промерзла, а товарищи щедро заливают водой корневую систему саженцев.
А по-поводу кто разрешил, я не думаю , что это самоуправство, разрешение наверняка было просто выдано было с нарушением процедуры, без общественных слушаний по вопросу, или проведенными формально без кворума. Сейчас когда подняли шум проще все на ИП свалить (дешевле), а то начнут разбирать и другие случаи , там и сажать придется , по размеру причиненного ущерба.
Здесь вопрос не в деревьях, может их и надо было спилить, а вопрос в том, что всем плевать на законы, которые существуют, и в некомпетентности чиновников всех уровней.
Не могут ничего сделать толком.
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