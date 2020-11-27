Общественники высадили деревья у магазина Sulpak на месте срубленных

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danilov 27 Ноября 2020 в 08:42:52
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Цитата: kubik от 27.11.2020 03:07:22
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.
Я конечно ни разу не агроном, но есть такой метод посадки деревьев в зиму или зимой и он вполне себя оправдывает, можете в и-нете поковыряться. Там главное определенные условия посадки и подготовки растений соблюдать. И пример перед глазами у нас есть - по Аргынбекова елки сажали в прошлую зиму примерно в это же время или чуть позже почти все живы. Так что надеюсь приживутся. Другой вопрос - кто ответит за вырубку...
Цитата: GoodZone от 27.11.2020 04:24:03
Я конечно ни разу не агроном, но есть такой метод посадки деревьев в зиму или зимой и он вполне себя оправдывает, можете в и-нете поковыряться. Там главное определенные условия посадки и подготовки растений соблюдать. И пример перед глазами у нас есть - по Аргынбекова елки сажали в прошлую зиму примерно в это же время или чуть позже почти все живы. Так что надеюсь приживутся. Другой вопрос - кто ответит за вырубку...
Цитата: kubik от 27.11.2020 03:07:22
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.
Прямо в лед высадили? у нас тут зима больше недели? Зачем высадили? С одной стороны бардак: не понятно кто не понятно зачем срубил деревья. С другой стороны истерика и не понятные телодвижения. Абсурд и коррупция.
Я конечно ни разу не агроном, но есть такой метод посадки деревьев в зиму или зимой и он вполне себя оправдывает, можете в и-нете поковыряться. Там главное определенные условия посадки и подготовки растений соблюдать. И пример перед глазами у нас есть - по Аргынбекова елки сажали в прошлую зиму примерно в это же время или чуть позже почти все живы. Так что надеюсь приживутся. Другой вопрос - кто ответит за вырубку...
Посмотрите видео и сами сделайте вывод делали подготовку и так ли высаживают, как технология предписывает. У нас морозы по ночам до -10 уже неделю и снег не тает значит почва уже промерзла, а товарищи щедро заливают водой корневую систему саженцев.
А по-поводу кто разрешил, я не думаю , что это самоуправство, разрешение наверняка было просто выдано было с нарушением процедуры, без общественных слушаний по вопросу, или проведенными формально без кворума. Сейчас когда подняли шум проще все на ИП свалить (дешевле), а то начнут разбирать и другие случаи , там и сажать придется , по размеру причиненного ущерба.
Здесь вопрос не в деревьях, может их и надо было спилить, а вопрос в том, что всем плевать на законы, которые существуют, и в некомпетентности чиновников всех уровней.
Не могут ничего сделать толком.