Кто-то слушает и сливает Макрона?

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danilov 27 Ноября 2020 в 10:12:43
Об этом “Ъ” заявил дипломатический источник в Москве. На сей раз речь идет о публикации, в которой утверждается, что российский президент попросил своего французского коллегу о помощи в производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Собеседник “Ъ” подчеркнул, что в статье суть переговоров двух лидеров искажена. Тем не менее Москва настаивает на объяснениях.
В возмутившей Москву статье французского издания Challenges говорится со ссылкой на дипломатический источник, что в ходе телефонного разговора 7 ноября Владимир Путин попросил у Парижа, и в частности Института Пастера, помощи в производстве вакцины «Спутник V».
Как уточняется в публикации, Эмманюэль Макрон уклонился от прямого ответа и сказал, что ему нужно обсудить этот вопрос с учеными.
Вот уже несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними,— приводит издание слова неназванного французского дипломата.— Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей».
Судя по сообщению на сайте Кремля, в тот день два президента действительно обсуждали сотрудничество в борьбе с пандемией. Однако о том, что Владимир Путин о чем-то просил Эмманюэля Макрона, там не говорится. Пересказ этой части беседы в версии российской стороны таков: «Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин». В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Парижа.
На сайте Елисейского дворца об этой беседе вообще не говорится, хотя французские СМИ 7 и 8 ноября цитировали сообщение президентской пресс-службы о том, что разговор состоялся. О якобы прозвучавшей со стороны Москвы просьбе в этих публикациях не говорилось. Challenges сообщило о ней несколько дней спустя. Новость перепечатали многие издания, в том числе российские.
Отметим, что в конце октября на форуме «Россия зовет» Владимир Путин признал, что для массового производства вакцины в стране не хватает мощностей. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — "железа", что называется, — для разворачивания массового производства»,— сказал он тогда. Чуть позже российское издание The Bell опубликовало расследование о проблемах с производством вакцины в России.
Тем не менее информированный дипломатический источник “Ъ” в Москве настаивает: суть беседы двух президентов от 7 ноября в публикации Challenges передана неверно.
«Не секрет, что диалог между главами государств носит весьма интенсивный характер. За последний год состоялось 14 телефонных разговоров, большая часть которых — по инициативе французской стороны,— говорит собеседник “Ъ”.— Это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности Парижа в том, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень, как это было согласовано в ходе визита Владимира Путина во Францию в августе 2019 года, на котором, по меткому выражению российских и французских политологов, зародился "дух Брегансона"».
По словам дипломата, содержание подобных бесед «в лаконичной форме» доводится до сведения общественности, однако «опубликование подробного изложения, и уж тем более стенограммы бесед не предусмотрено международным протоколом и дипломатическим этикетом».
«В этой связи невозможно поверить в то, что французские партнеры передали СМИ запись беседы Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Они просто не могли такого сделать,— уверен дипломат.— Поэтому мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента еще одного разговора. Особую озабоченность вызывает утверждение автора, со ссылкой на неназванный "дипломатический источник", об аутентичности материала. На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств».
В связи с новой утечкой диписточник “Ъ” в Москве отметил: «Мы можем сделать только один вывод: во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога, а также доверительные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном».
«Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы,— возмущается собеседник “Ъ”.— Рассчитываем, что соответствующие оценки происходящего будут даны Елисейским дворцом и французскими властями». По его словам, российские власти надеются, что Париж в скором времени завершит расследование предыдущего инцидента, проведение которого анонсировано пресс-секретарем МИД Франции 24 сентября, «и, таким образом, положит конец этим неподобающим спекуляциям».
https://www.kommersant.ru/doc/4585884