Лин Вуд - адвокат Трампа:

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danilov 28 Ноября 2020 в 10:30:51
Трамп сравнил США со страной третьего мира из-за инфраструктуры выборов
Выборы в США проходят на уровне стран третьего мира, заявил американский лидер Дональд Трамп.
В ходе общения с журналистами Трамп указал на неоднократные нарушения на президентских выборах, а также сказал, что США «как страна третьего мира», сообщает Sky News в пятницу, 27 ноября.
При этом глава государства подчеркнул, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах.
Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными, и пообещал подать множество «больших исков» из-за нарушений на голосовании. Тем не менее суды в Мичигане, Пенсильвании и Аризоне отклонили иски республиканцев.
В общей сложности Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.
23 ноября Дональд Трамп рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену.
https://iz.ru/1092759/2020-11-27/tramp-sravnil-ssha-so-stranoi-tretego-mira-iz-za-infrastruktury-vyborov
Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена
При этом он добавил, что такое решение будет "ошибкой" и что до инаугурации избранного президента произойдет еще "много вещей".
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