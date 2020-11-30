 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Трамп: в США нет свободы прессы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Ноября 2020 в 15:21:18
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США отсутствует свобода прессы, а СМИ используются для угнетения.

Такое мнение он выразил в интервью Fox News, рассуждая о «массовых фальсификациях» на президентских выборах в стране.

«СМИ не хотят говорить об этом... У нас нет свободы прессы в этой стране. У нас есть угнетение прессой... Знаете, если о скандале никто не сообщает, то его не будет», — заявил Трамп.

В начале сентября Трамп заявил, что Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.

https://russian.rt.com/world/news/808085-tramp-smi-ssha
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь