Трамп: в США нет свободы прессы

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danilov 30 Ноября 2020 в 15:21:18
Такое мнение он выразил в интервью Fox News, рассуждая о «массовых фальсификациях» на президентских выборах в стране.
«СМИ не хотят говорить об этом... У нас нет свободы прессы в этой стране. У нас есть угнетение прессой... Знаете, если о скандале никто не сообщает, то его не будет», — заявил Трамп.
В начале сентября Трамп заявил, что Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.
https://russian.rt.com/world/news/808085-tramp-smi-ssha
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