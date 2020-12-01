Hyundai и Kia оштрафованы в США на $81 млн из-за проблемных моторов

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портфил 01 Декабря 2020 в 02:51:38
Но это еще не все расходы. Концернам придется вложить еще 40 миллионов на создание нового испытательного центра, а также на внедрение новых IT-систем для тщательного анализа данных по безопасности и потенциальных проблем.
«Преждевременный износ подшипников в двигателе» — именно это и стало причиной таких санкций к концернам. Отзывная компания затронула Hyundai Sonata 2011–2014 г.в., Santa Fe Sport 2013–2014 г.в., а также некоторые модели KIA. В результате компания должна будет бесплатно заменить двигатели.
«Безопасность клиентов — наш наивысший приоритет, и мы принимаем немедленные меры для более эффективного реагирования на возможные проблемы с безопасностью. Мы ценим сотрудничество с Министерством транспорта США и NHTSA, и будем продолжать тесно сотрудничать с агентством для проактивного выявления и решения потенциальных проблем безопасности. Мы стремимся к созданию лучшего в своем классе управления безопасности США», — сказал Брайан Латуф, директор по безопасности Hyundai Motor North America.
Напомним, под отзывную кампанию начиная с 2017 года попали порядка 1 500 000 автомобилей. Большинство из них были реализованы на территории США и Канады. Отзыв коснулся таких моделей, как Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe Sport, Kia Optima, Kia Sorento и Kia Sportage. Все эти автомобили агрегировались 2,0- и 2,4-литровыми моторами из семейства Theta II.
Как выяснили эксперты, во время производства в двигатели попадала металлическая стружка, что могло привести к быстрому износу агрегатов и преждевременному выходу силовых установок из строя.
Национальное управление по безопасности дорожного движения пришло к выводу, что Hyundai и Kia не предоставили внятные данные о проблеме и начали отзывную кампанию несвоевременно.
https://procrossover.ru/news/hyundai-i-kia-oshtrafovany-v-ssha-na-81-mln-iz-za-problemnyh-motorov.html