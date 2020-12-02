Итальянский антимонопольный орган наложил штраф на компанию Apple за ложные заявления о водонепроницаемости iPhone

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danilov 02 Декабря 2020 в 19:41:19
Как указывается в документе AGCM, Apple ввела в заблуждение пользователей. В рекламных материалах говорилось, что различные модели, от iPhone 8 до iPhone 11, водонепроницаемы на глубине от 1 до 4 метров в течение 30 минут. Это соответствует действительности только в контролируемых лабораторных условиях, с полностью неподвижной и чистой водой. В реальных условиях, когда пользователь роняет телефон в воду, все происходит не совсем так.
При этом условия гарантии Apple аннулируются, если телефон был поврежден жидкостью. В заявлении AGCM указывается на то, что Apple отказывалась от ремонта поврежденных водой смартфонов, что также является нарушением итальянских законов о правах потребителей.
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/apple-iphone-water-resistance-waterproof-fine-waterproof-italy-2020-11-1029848098
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