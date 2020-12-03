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Скандалы
Дональд Трамп выступил с видеообращением к нации
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danilov 03 Декабря 2020 в 10:26:51
В свой 45-минутной речи он в очередной раз повторил все свидетельства фальсификаций на президентских выборах и сказал, что единственным способом установления истины является полная проверка конвертов, в которых пришли почтовые бюллетени в спорных штатах.

"Это самое малое, что мы может сделать для нашей демократии", — заявил президент.

И далее: "Если мы не устраним сейчас огромные и ужасные фальсификации на выборах, у нас больше не будет страны. Поэтому при решительной поддержке наших граждан мы восстановим целостность электоральной системы и доверие к нашей системе правления".

https://t.co/EHqzsLbbJG?amp=1
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 03.12.2020 в 11:59:19   # 767596
а четыре года назад все устраивало? что поменялось то? демократия в опасности?
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  kubik 03.12.2020 в 13:01:17   # 767614
Цитата: GoodZone от 03.12.2020 05:59:19
а четыре года назад все устраивало? что поменялось то? демократия в опасности?

Тогда было тоже самое, Клинтониху обвиняли в подтасовках, поэтому демократы по-тихому и съехали.
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  alpha_portal 03.12.2020 в 13:23:25   # 767618
Цитата: GoodZone от 03.12.2020 05:59:19
а четыре года назад все устраивало? что поменялось то? демократия в опасности?

Тогда дерьмократы не вывезли даже с подтасовками. А в этот раз решили вобще не скромничать и в наглую все перетусовали.
От Трампа конечно ничего хорошего, но и ни от одного президента в США мне лично теплее не становилось
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