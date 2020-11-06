"Какой патент?" Акимат Шымкента обвинили в плагиате

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Гость 03 Декабря 2020 в 16:01:09
Фото:facebook.com/FondBaurzhan
В фонде "Бауыржан" сообщили, что их организация создала книжный фестиваль KitapFest Almaty в 2013 году. По их данным, авторские права мероприятия были нарушены со стороны акимата Шымкента.
"Сейчас организатором лжеKitapfest числится отдел "Рухани жанғыру" при Управлении внутренней политики и по делам молодежи Шымкента. Сразу поясним, что права на проведение фестиваля и товарный знак Kitapfest принадлежат исключительно фонду "Бауыржан", соответствующий документ официально зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков 17 ноября 2015 года. Мы заявляем, что нас обокрали, использовав не только наименование фестиваля, но и логотип Kitapfest, который имеет законный патент", - говорится на странице в Facebook фонда.
Координатор Kitapfest Майра Альжанова также отметила, что в акимате Шымкента долгое время просто игнорировали обращения о жалобе.
"Мы созвонились с заместителем руководителя управления по делам молодежи Молдир Турсынбеккызы, она отказывается брать на себя ответственность и ссылается на отдел "Рухани жаңғыру". Их представитель Зауре утверждает, что все вижуалы были взяты из интернета. "Какой патент?" - говорит она. И все. Никаких мер акимат Шымкента и ответственные за организацию фестиваля Kitapfest в Шымкенте принимать не собираются", - говорилось на странице в Facebook фонда.
Позже в Управлении внутренней политики и по делам молодежи Шымкента сообщили, что "Кітап фестивалі - Книжный фестиваль" проводится с 30 ноября по 5 декабря. По их данным, мероприятие проводится молодежью, волонтерами и самими издательствами без финансовой поддержки из местного бюджета.
"В ходе книжного фестиваля выяснилось, что рекламная компания, которая предоставила логотип фестиваля KitapFest к постеру на безвозмездной основе, использовала авторскую работу, принадлежащую частному фонду Baurzhan. После того как стало известно о нарушении авторского права, постеры из официальных аккаунтов в социальных сетях были удалены. Приносим официальные извинения частному фонду за невнимательное использование авторского логотипа организаторами фестиваля", - извинились в Управлении внутренней политики и по делам молодежи Шымкента.
Ситуацию также прокомментировала руководитель отдела "Рухани жаңғыру" по городу Шымкенту Зауре Оралбаева.
"Логотип фонда "Бауыржан" был использован, получилось, что незаконно, но на самом деле наша цель - это пропаганда книги. Тут, я думаю, если чисто подойти с точки зрения вообще духовных ценностей каждого человека, а тем более детей, подростков, молодежи, у нас главная цель не просто взять и пристроить себе логотип фонда "Бауыржан", может быть, это было некорректно с нашей стороны, но для благих целей. Со словом KitapFest не соглашусь, как гражданин республики, сейчас слово fest во многих мероприятиях используется. В Шымкенте до этого мы проводили и Kymyzfest, например, везде на латинице так и писали. Что касается лого, если это действительно авторизованное фондом "Бауыржан", мы еще раз просим извинения, мы у себя этот логотип убрали", - сказала Оралбаева.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakoy-patent-akimat-shyimkenta-obvinili-v-plagiate-421989/
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