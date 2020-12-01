Фильм Monster Hunter с Миллой Йовович убрали из кинотеатров Китая

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danilov 08 Декабря 2020 в 12:32:43
Дело в том, что в фильме прозвучало выражение: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees!». Это игра слов на английском языке, основанная на созвучии «коленки» и «китайский».
В Сети шутку сравнивают с присказкой времен Второй Мировой войны: «Chinese, Japanese, dirty knees – look at these». Дословно это переводится как: «китайцы, японцы, грязные коленки – только посмотри на это». Выражение считается оскорбительной для жителей обеих стран. В 20-м веке в англоязычных странах эту фразу произносили, как пение, используемое для насмешек над детьми азиатского происхождения.
После активного обсуждения в Сети китайским кинотеатрам запретили показ Monster Hunter, пока из него не уберут расистскую шутку.
Однако теперь вопрос идет о полном запрете фильма в Китае, даже если оскорбительную фразу уберут из картины, пишет Variety.
Кинокомпания Constantin Film, отвечавшая за продюсирование фильма, извинилась за данный инциндент и заверила, что не хотела кого-либо оскорблять.
При этом над фильмом работали и китайские компании, в том числе – Tencent Pictures. Более того, неясно, как лента прошла традиционную проверку в Китае перед премьерой, пишет Comicbook. С учетом пандемии отказ от показа картины может сильно ударить по команде ее авторов. Тем более, что Китай является крупнейшим рынком для кино.
https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/news/2020/12/7/1074422.html
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