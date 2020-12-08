Год назад мы обосрались на весь мир, выставив себя посмешищем, а теперь опять

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danilov 08 Декабря 2020 в 15:08:18
Так вот, это были не учения. Они реально его вводили и пытались пихнуть максимально глубже в нашу жизнь.
Но! Техногиганты почти сразу же забанили злосчастный сертификат в своих браузерах и сервисах, из-за чего нашим чинушам пришлось придумывать «учения» и делать блаженную мину при плохой игре.
При этом достаточно послушать комментарии этих самых корпораций по поводу того случая:
Эпл сказали: «Apple верит, что персональные данные это фундаментальное человеческое право и мы делаем наши продукты так, чтобы они защищали личную информацию. Мы отметили сертификат казахов в Safari небезопасным, чтобы оградить перехват трафика».
Гугл: «Мы не потерпим ни от кого — будь то компания или даже государство — компрометировать данные пользователей Chrome. Мы и впредь будем пресекать подобные попытки по всему миру».
Мозилла: «Люди во всем мире пользуются и верят Firefox. И мы делаем все, чтобы сохранить их от кибератак, таких как этот сертификат казахов».
У Майкрософта вообще по-умолчанию стоит бан на любой внедренный извне сертификат. При этом мир узнал об этом именно из-за нашего сертификата.
Это вот насколько надо навонять, чтобы сами главы отдела безопасности миллиардных корпораций лично давали комментарии по этому поводу?
Люди, посмотревшие сам сертификат, утверждают, что он настроен так, чтобы ловить трафик из 37 сайтов, включая, аккаунты гугла, фейсбук, ютуб и так далее. В списке сайтов для ловли есть также одноклассники, вконтакте, инстаграм.. Серьезно, от кого защищаться собрались? От пенсионерок одноклассников и переписок с Аблязовым в инстаграме?
Также в списке оказались такие мегапопулярные сайты как rukoeb и sosalkino. Не знал, что наша оппозиция торчит и там, но уже ничему не удивляюсь.
Абсолютно все околоайтишные люди, не говоря уже о специалистах в области кибербезопасности, согласились в один голос, что казахстанский сертификат безопасности является ни чем иным, как попыткой государства читать трафик населения. И, мало того, он создает еще больше угроз тем, что делает нашу информацию доступной для любого, а не только товарища майора. Представьте, что по всей стране все двери открываются одним ключом. Вот это и есть сертификат безопасности казахов. И подается он под соусом «Забота государства о безопасности граждан».
И вот на одной стороне спора все айти-люди планеты, корпорации размером с гугл и эпл, специалисты всех уровней, даже юристы и правозащитники. А на другой — наши ағашки, которые в калькуляторе батарейку поменять не могут. Кому больше верите?
Мое мнение: в долгосрочном периоде и этот сертификат долго не проживет. Ну, реально, пупок же развяжется тягаться с корпорациями. Ты даже не Китай, чтобы Диснею условия диктовать. Проще вообще от интернета отрубиться и не позориться.
Зарубежные инвесторы, конечно, будут в восторге влить деньги в такую экономику. Хотя, скорее всего, любой иностранец будет обходить стороной страну, в которой можно подцепить такую гадость.
К слову, это уже третья попытка. Первая была в 2015 году. Но об этом надо писать отдельный пост, потому что там мы обосрались еще больше. Прям детектив.
https://www.facebook.com/100002035971009/posts/3586077398136757/