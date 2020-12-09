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Скандалы
Техас подал иск против 4-х других штатов и требует отменить в них результаты выборов
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danilov 09 Декабря 2020 в 15:41:04
7 декабря штат Техас подал иск непосредственно в Верховный Суд США, оспаривая избирательные процедуры в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине на том основании, что они нарушили Конституцию США.

В статье III Конституции США перечислено небольшое число категорий дел, по которым Верховный суд обладает “первоначальной юрисдикцией". " Одна из этих категорий касается споров между двумя или более штатами. Верховный Суд в прошлом высказывал мнение, что он может отказать в принятии таких дел по своему усмотрению. Однако Верховный суд обязан рассмотреть это дело, в связи с тем, что оно представляет собой острый интерес, и от этого зависит - кто станет президентом 20.01.2021 года.

В иске говорится:

Некоторые должностные лица в Штатах-ответчиках представили пандемию как оправдание игнорирования законов штатов, касающихся заочного и почтового голосования. Ответчик заявляет, что его граждане получили десятки миллионов заявлений и бюллетеней для голосования в нарушение установленных законом мер контроля за их законным приемом, оценкой и подсчетом.

Независимо от того, были ли это благие намерения или нет, эти неконституционные акты имели одинаковый эффект—они сделали выборы 2020 года менее безопасными в штатах-ответчиках. Эти изменения не согласуются с соответствующими законами штатов и были внесены без какого-либо согласия законодательных органов штатов. Таким образом, действия этих должностных лиц прямо нарушали Конституцию

Так, к примеру Верховный суд Пенсильвании продлил на три дня срок приёма бюллетеней по почте, вопреки закону, принятому Законодательным собранием штата, суд штата изменил правила в нарушение Положения о выборщиках. Точно так же, когда секретарь штата Джорджия, заключил соглашение (декрет о согласии) с Демократической партией Джорджия, и изменил требования проверки подписей, прописанные в законе штата Джорджия, это изменение нарушило Положение об избирателях.

Чиновники в округе Уэйн, штата Мичиган, проигнорировали требования закона штата Мичиган и отказали наблюдателям за выборами в доступе к подсчету голосов, в то время как другие округа штата Мичиган следовали требованиям закона. Точно так же и в Висконсине, когда в Милуоки избирательная комиссия проигнорировала требования закона штата Висконсин и заставила своих сотрудников писать адреса избирателей на конвертах, содержащих почтовые бюллетени, в то время, как бюллетени без адресов автоматически считались не действительными недействительными другими избирательными комиссиями.

Данные нарушения говорят о неравной защите прав граждан. В 2000 году, в знаковом деле "Буш против Гора" Верховный суд постановил, что было нарушено положение о равной защите Четырнадцатой поправки, когда один округ Флориды обрабатывал бюллетени иначе, чем остальные. Избиратели имеют конституционное право на равное отношение к своим избирательным бюллетеням в любом округе.

На основании вышеизложенного, в иске, перед Верховным судом США, ставится вопрос:
Нарушили ли штаты-ответчики закон о выборщиках, предприняв действия не на законодательном уровне по изменению правил выборов, которые регулировали бы назначение президентских выборщиков? Эти изменения в избирательное законодательство штатов-ответчиков способствовали подаче и подсчету бюллетеней в нарушение законодательств штатов, что, в свою очередь, нарушало Положение о выборщиках статьи II, Раздел 1, пункт 2 Конституции США. Этими незаконными действиями штаты-ответчики не только запятнали честность голосования своих собственных граждан, но и своими действиями унизили голоса граждан в штате-истце и других штатах, сохранивших верность Конституции.

В иске содержится просьба к Верховному суду США вернуть вопрос назначение выборщиков в четырех штатах обратно в законодательные органы штатов. Как сказано в решении Верховного суда от 1892 года по делу "Макферсон против Блэкера": "независимо от того, какие положения могут быть приняты законом или конституцией штата для избрания выборщиков народом, нет никаких сомнений в праве законодательных органов взять на себя власть в любое время...”.

Если иск Техаса будет поддержан, четыре законодательных органа штатов смогут самостоятельно избирать своих собственных выборщиков.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10204417

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3150953-tehas-cerez-sud-osparivaet-rezultaty-vyborov-v-klucevyh-statah.html

https://iz.ru/1097552/2020-12-09/tekhas-potreboval-annulirovat-rezultaty-vyborov-v-chetyrekh-shtatakh-ssha
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.12.2020 в 18:28:27   # 767926
Едросы со своей фальсификацией нервно курят в сторонке! Так, детская шалость.
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  Konstant 09.12.2020 в 23:10:34   # 767932
Что то везде усиленно все усложняют....при чем во всех сыерах
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