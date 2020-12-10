Кулибаев обратился в Генпрокуратуру из-за статьи о себе в Financial Times

саксам чего-то нужно от нашего 001? или просто начался отжим ""? три дома "Шерлока Холмса", "Охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню", "дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси" - три...