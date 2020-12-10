Кулибаев обратился в Генпрокуратуру из-за статьи о себе в Financial Times

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danilov 10 Декабря 2020 в 08:08:13
Предприниматель обратился в Генеральную прокуратуру РК для проведения официальной проверки по информации, изложенной в публикации международной газеты.
Статья была опубликована в Financial Times 3 декабря 2020 года.
"Бизнесмен Кулибаев Т. А. выражает несогласие с публикацией, в которой содержались материалы дезинформационного характера, представляющие собой выводы (утверждения), неподтвержденные конкретными фактами, набор не взаимосвязанных между собой субъективных заключений, противоречащих официальным комментариям. Кулибаев Т. А. никогда прямо или косвенно не участвовал в сделках, указанных в данной статье. С учетом вышеизложенного Кулибаев Т. А. обратился в Генеральную прокуратуру РК для проведения официальной всесторонней проверки", - указывается в публикации inbusiness.kz.
Если кратко, то в статье было написано, что зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев получил десятки миллионов долларов за счет секретной схемы, связанной с реализацией проекта строительства газопровода из Центральной Азии в Китай. Издание утверждало, что некоторые документы, которые изучил его журналист-расследователь, подтверждают слова Айсултана Назарбаева, ныне покойного внука экс-президента.
Автор материала, расследователь Том Берджес, написавший книгу "Клептопия: как "грязные деньги" завоевывают мир", которая рассказывает в том числе о коррупции в Казахстане, ссылается на утечку электронной переписки с 2008 по 2014 год. Массив писем передан журналисту информатором, имя которого в статье не называется.
https://inbusiness.kz/ru/news/timur-kulibaev-obratilsya-v-genprokuraturu-rk-dlya-provedeniya-oficialnoj-proverki-po-informacii-opublikovannoj-financial-times
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Цитата: GoodZone от 10.12.2020 03:05:01
саксам чего-то нужно от нашего 001? или просто начался отжим "все, что нажитое непосильным трудом"? три дома "Шерлока Холмса", "Охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню", "дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси" - три...
саксам чего-то нужно от нашего 001? или просто начался отжим "все, что нажитое непосильным трудом"? три дома "Шерлока Холмса", "Охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню", "дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси" - три...
Просто показывают под кого надо прогибаться. Кто в любой момент может все денюшки отобрать.