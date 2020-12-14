В нашей непрестижно, состою Нью-Йоркской

Жалоба

8 декабря 2020 года в СМИ было опубликовано интервью вице-министра юстиции Республики Казахстан Мадалиева Алмата, в котором он, в частности, отметил, что состоит в Нью-Йоркской коллегии адвокатов, а «... в нашей, как он сказал, - к сожалению, не состою, потому что в ней не очень престижно состоять...”.

Считаем, что Мадалиев Алмат нарушил требования Закона Республики Казахстан «О государственной службе” (далее - Закон) и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, предъявляемые к государственным служащим.

Согласно Закону, государственная служба основывается, в частности, на принципах казахстанского патриотизма и этичности. Государственные служащие должны быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность, а также обязаны соблюдать служебную этику и не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

​Однако, из содержания интервью с Мадалиевым Алматом можно сделать вывод, что он, будучи государственным служащим, занимающим ответственную государственную должность, игнорирует вышеуказанные требования Закона и Этического кодекса государственных служащих, пренебрежительно отзываясь об отечественной адвокатуре. Высказанное публично такое отношение к членству в адвокатуре может иметь своим следствием формирование негативного общественного мнения, в том числе и в адвокатском сообществе, о представляемом им Министерстве юстиции, способствовать подрыву авторитета, его имиджа и доверия к нему.

Важно также указать, что Мадалиев Алмат действительно является действующим адвокатом Нью-Йорка и состоит коллегии с 25.06.2014 года – эти и другие сведения указаны на веб-сайте: https://iapps.courts.state.ny.us/attorneys.../wicket/page.... Тем самым вице-министром Мадалиевым Алматом нарушен установленный Законом запрет для государственных служащих заниматься иной оплачиваемой деятельностью.

На основании изложенного, мы нижеподписавшиеся адвокаты, считаем, что Мадалиев Алмат должен принести свои извинения адвокатскому сообществу путем его опубликования в СМИ, а также считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности, и за нарушение Закона и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан он должен быть привлечен к соответствующей ответственности

С уважением,

Инициативная группа:

1. Керимова Рэна, АГКА

2. Мырзаханова Дана Адильбековна, КА ВКО

3. Нұрқасова Клара Нұрқасқызы, КА ВКО

4. Вранчев Игорь Олегович, Атырауская областная коллегия адвокатов

5. ХаликоваАйгульБалтабековна, АГКА

6. Жалмагамбетова Эльмира Кикбаевна, КА г. Нур Султан

7. Сулейменова Гульнар Жахановна, АГКА

8. Рамазанова Лейла Адильхановна, АГКА

9. Жигаленок Елена Лаврентьевна, АГКА

10. ДосыбековБолатЖарасович, КА г. Шымкент

11. РакимжановБауржанЖанатаевич, АГКА

12. БаяхметовСерикРизаевич, КА ВКО

13. ДарибаеваАйжанСериковна, КА ВКО

14. АжигалиеваБагдагульЖаксылыковна ЗКО

15. Юсупов ЕралыМаликович, АГКА

16. БагадаеваРозита, КА ВКО

17. ЕсламгалиеваАнарМухадесовна, АГКА

18. Амирханов Ербол, КА Карагандинской области

19. БайкеновАзаматИгиликович, АГКА

20. ЖолболовНурланКаиржанович, Атырауская областная коллегия адвокатов

21. Мухтаров ТореханТемирланулы, АГКА

22. Крыкбаев Амангельды КА г. Нур-султан

23. Бит-КочарЮлия Давидовна АГКА

23. Малюкова Юлия Александрова КА г. Атырау

24. БатырхановаЖанарБайтурсыновна, АГКА

25. Грачёва Светлана Владимировна, АГКА

26. ИсмаиловаШолпанВалихановна, АГКА

27. КосмуратоваАйжанСарыбековна, АГКА

28. Халимов Артём Хабибулаевич, АОКА

29. ЕрназаровЖомартТлеккабылович КА ЗКО

30. Хамитов ЕрнурАскарович КА г. Павлодар

31. Тургунова Амина Тургуновна АОКА

32. КусаиноваНазкенТургунбаевна, АГКА

33. АриноваАлмаДюсеновна, АГКА

34. Шерубаев Руслан Айказыевич, КА ВКО

35. МасановаИнараНурбулатовна, АОКА

36. Жакупов Руслан Кутлумуратович КА Атырау

37. НурмашеваРазияКусаиновна, АГКА

38. Бекмагамбетов Руслан Талгатович, АГКА

39. СыдыковаГуляимСекеновна, ВКО

40. Мусина АлмагульОтарбаевна, АГКА

41. АмитовМуратхожаШарапханович, АГКА

42. БатырбаевМухтарБуркутович, КА Павлодарской области

43. ОкаповаГульханНаримановна, АГКА

44. КузбаеваНайляАманжоловна КА ВКО

45. СембаеваГульмираСултановна, АГКА

46. Белоносова Татьяна Николаевна, Акмолинская областная КА

47. ТайкпановАдиль Муратович 87077004162, АОКА

48. Алсаева Светлана Анатольевна Акмолинская областная коллегия адвокатов

49. ТусуповаАсемМэлсовна, АГКА

50. Евниев Рашид Бекитович, Акмолинская областная КА

51. Джапарова ЖамалКумаровна, Акмолинская областная КА

52. Мыркасымбаев Алмас Бакытжанович, АОКА

53. ТолыбаеваКамиля, АОКА

54. Пан Игорь Владимирович, АГКА

55. ҚасқырбайАлмат КА г. Караганды

56. Юсупов КамбарНаримович, АГКА

57. КусаиноваЛяйляЕсимбековна, Акмолинская областная КА

58. МахышевСакенТурганулы, АОКА

59. Алдиярова Галия Садировна, КА Шымкент

60. Момбаев Дауренбек Даулетбекович, КА Шымкент

61. Пристайчук Сергей КА г. Павлодар

62. Имжаров Кайрат, КААктобе

63. Кушмуханов Ержан, КА г. Нур-Султан

64. ТанирбергеновКурышбек, АГКА

65. Клёнина Наталья Анатольевна, АГКА

66. Кубасов Олег Александрович, Акмолинская областная КА

67. Омарова Айнур Элеусизовна, АГКА

68. Бабатова Виктория Валерьевна, КА г. Тараз

69. Назханов Таир Кузекович, АГКА

70. Азанов Бауыржан Аскербекович, КА Павлодарской области

71. Казбеков Нурум Нурмуханович, СКО

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