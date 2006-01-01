Суд разрешил России не выплачивать ЮКОСу $57 млрд

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danilov 27 Декабря 2020 в 08:31:25
Конституционный суд опубликовал разъяснение (.pdf) своего постановления от 2012 года о применении международных договоров, которые подписаны, но не ратифицированы Россией. Внимание на документ обратила русская служба Би-би-си, которая отмечает, что фактически позиция КС означает разрешение не выплачивать $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.
В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Это решение распространялось на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован российской стороной, но временно использовался с 1994 года. На него опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж, взыскавший с России $50 млрд по искам бывших акционеров (с учетом набежавших процентов сумма превысила $57 млрд).
Разъяснение КС было опубликовано по ходатайству российского правительства, которое ссылается на принцип разделения властей.
Кабинет считает, что министры были не вправе делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов, так как не уполномочены менять «компетенцию российских судов».
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