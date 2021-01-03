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Скандалы
Т65 млн потратили на скачанное 10 раз приложение в Жамбылской области
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danilov 03 Января 2021 в 11:17:52
Власти Жамбылской области в пик пандемии потратили Т65 млн на скачанное 10 раз приложение.


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Об этом сообщил на странице «Тараз. Открытый диалог» в Facebook пользователь Ержан Жунусов.

«Летом этого года в разгар пандемии, когда медиков заставляли шить маски из марли для себя, акимат потратил Т65 млн на разработку мобильного приложения, не проводя никакого тендера, а заключив напрямую договор с некой компанией. В итоге за деньги налогоплательщиков мы получили просто копию приложения из Талдыкоргана. И что мы имеем? А имеем мы 10 скачиваний этого приложения, пять из которых – это скачал я. И дело не в сроках, «талдыкорганское» приложение за восемь месяцев тоже скачали всего 10 раз», — написал Жунусов в субботу.

Он обратился к акимату Жамбылской области: «насколько было необходимо покупать готовое приложение за такую сумму, которое никому не нужно?»

«Антикор», у вас даже не возникает никаких вопросов по этому поводу? Депутаты нашего маслихата, для вас это тоже нормальная ситуация? Неужели даже имитации служения народу не будет? Может и народу тоже не стоит имитировать выборы, которые пройдут через пару дней? К чему вся эта возня?» — поинтересовался автор.

В подтверждение своих слов он привел скриншот документа, в котором указано, что КГУ «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» купило способом из одного источника путем прямого заключения договора у ТОО «Benediximus» услуги по установке и настройке программного обеспечения (ПО) «Смарт Волонтер» за Т48 млн, а КГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области» за разработку, техническое и информационного сопровождения ПО Smart-Volunteer тем же способом заплатило Т65 млн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 03.01.2021 в 11:50:16   # 769203
дааа дахрена подобного было с марта по октябрь 2020 .. ент дело они назвали "специальный порядок".. заключались договора без тендера ..
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  Leksus 03.01.2021 в 12:19:30   # 769205
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
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  NBE 03.01.2021 в 12:25:49   # 769206
А прогеру максимум думаю премию дали в размере 100 штук тенге, это если начальник нормальный, обычно и премию не дают.
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  NBE 03.01.2021 в 12:26:25   # 769207
Цитата: Leksus от 03.01.2021 06:19:30
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
Евреи делают деньги, а это просто воровство.
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  Leksus 03.01.2021 в 13:36:39   # 769214
Цитата: NBE от 03.01.2021 06:26:25
Цитата: Leksus от 03.01.2021 06:19:30
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
Евреи делают деньги, а это просто воровство.

Да понятно. Просто поражает масштаб и безбоязненность принятия таких решений. Эту страну погубит коррупция.
Ради прикола посмотрел еще раз на наше приложение Open Shymkent. Из той же оперы. Хотите посмеяться?
Дата - 3 января. Температура за бортом + 27, ясно.
Курс доллара в Шыме - 402,37.
Одеваю футболку с шортами и мухой в обменник, закуплю баксики на всю котлету.
Какая цена этому произведению искусства? И сколько отвалили?
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  plex 03.01.2021 в 13:37:53   # 769215
За 1 день можно сделать такое приложение
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  Leksus 03.01.2021 в 13:45:14   # 769216
Цитата: plex от 03.01.2021 07:37:53
За 1 день можно сделать такое приложение

Вы ПРИЛОЖЕНИЕ СДЕЛАЕТЕ, а это просто сваленный в кучу мусор, цена которому в любой валюте равна нулю. И ниче, прокатило. Но и отстегнули, думаю, не меньше, чем в Таразе.
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  htmaker 03.01.2021 в 17:14:27   # 769228
Quote:
Т65 млн на разработку мобильного приложения
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  bIP6bIC 03.01.2021 в 18:31:01   # 769229
Интересует лишь одно-когда государство ЕБАТЬ станет во все дыры за подобное? Вопрос риторический, ворон ворону глаз не выклюет.
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  spy 03.01.2021 в 19:48:32   # 769231
Цитата: bIP6bIC от 03.01.2021 12:31:01
Интересует лишь одно-когда государство ЕБАТЬ станет во все дыры за подобное? Вопрос риторический, ворон ворону глаз не выклюет.
...вороны? шакал шакалу сосать не станет
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