Т65 млн потратили на скачанное 10 раз приложение в Жамбылской области

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danilov 03 Января 2021 в 11:17:52
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Об этом сообщил на странице «Тараз. Открытый диалог» в Facebook пользователь Ержан Жунусов.
«Летом этого года в разгар пандемии, когда медиков заставляли шить маски из марли для себя, акимат потратил Т65 млн на разработку мобильного приложения, не проводя никакого тендера, а заключив напрямую договор с некой компанией. В итоге за деньги налогоплательщиков мы получили просто копию приложения из Талдыкоргана. И что мы имеем? А имеем мы 10 скачиваний этого приложения, пять из которых – это скачал я. И дело не в сроках, «талдыкорганское» приложение за восемь месяцев тоже скачали всего 10 раз», — написал Жунусов в субботу.
Он обратился к акимату Жамбылской области: «насколько было необходимо покупать готовое приложение за такую сумму, которое никому не нужно?»
«Антикор», у вас даже не возникает никаких вопросов по этому поводу? Депутаты нашего маслихата, для вас это тоже нормальная ситуация? Неужели даже имитации служения народу не будет? Может и народу тоже не стоит имитировать выборы, которые пройдут через пару дней? К чему вся эта возня?» — поинтересовался автор.
В подтверждение своих слов он привел скриншот документа, в котором указано, что КГУ «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» купило способом из одного источника путем прямого заключения договора у ТОО «Benediximus» услуги по установке и настройке программного обеспечения (ПО) «Смарт Волонтер» за Т48 млн, а КГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области» за разработку, техническое и информационного сопровождения ПО Smart-Volunteer тем же способом заплатило Т65 млн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Leksus от 03.01.2021 06:19:30Евреи делают деньги, а это просто воровство.
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
Цитата: NBE от 03.01.2021 06:26:25
Цитата: Leksus от 03.01.2021 06:19:30Евреи делают деньги, а это просто воровство.
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
Красавчики. Делают деньги на всем. Евреи отдыхают.
Да понятно. Просто поражает масштаб и безбоязненность принятия таких решений. Эту страну погубит коррупция.
Ради прикола посмотрел еще раз на наше приложение Open Shymkent. Из той же оперы. Хотите посмеяться?
Дата - 3 января. Температура за бортом + 27, ясно.
Курс доллара в Шыме - 402,37.
Одеваю футболку с шортами и мухой в обменник, закуплю баксики на всю котлету.
Какая цена этому произведению искусства? И сколько отвалили?
Цитата: plex от 03.01.2021 07:37:53
За 1 день можно сделать такое приложение
За 1 день можно сделать такое приложение
Вы ПРИЛОЖЕНИЕ СДЕЛАЕТЕ, а это просто сваленный в кучу мусор, цена которому в любой валюте равна нулю. И ниче, прокатило. Но и отстегнули, думаю, не меньше, чем в Таразе.
Т65 млн на разработку мобильного приложения
Цитата: bIP6bIC от 03.01.2021 12:31:01...вороны? шакал шакалу сосать не станет
Интересует лишь одно-когда государство ЕБАТЬ станет во все дыры за подобное? Вопрос риторический, ворон ворону глаз не выклюет.
Интересует лишь одно-когда государство ЕБАТЬ станет во все дыры за подобное? Вопрос риторический, ворон ворону глаз не выклюет.