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Скандалы
Эталон здорового человека.
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danilov 05 Января 2021 в 21:35:40
Ведь "здоровье не должно быть универсальным"


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( 98.72Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 05.01.2021 в 21:44:55   # 769339
Просто бред, без слов.
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  alpha_portal 05.01.2021 в 21:51:12   # 769341
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?
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  Ал 05.01.2021 в 21:53:39   # 769342
Цитата: alpha_portal от 05.01.2021 15:51:12
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?

Поддерживаете дискриминацию толстяков? )
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  NBE 05.01.2021 в 21:58:31   # 769344
Даже у Кеды не встанет на неё, или всё таки встанет...
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  Ал 05.01.2021 в 22:01:54   # 769345
Цитата: NBE от 05.01.2021 15:58:31
Даже у Кеды не встанет на неё, или всё таки встанет...

Если он пожелал послу Британии в США "вдуть", то вопрос неуместен...
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  Ал 05.01.2021 в 22:05:48   # 769346
Quote:
Разговаривают две женщины.
"Что за мужики пошли: снизу положишь - задыхается, сверху положишь - сваливается, сбоку положишь - телевизор смотрит, на ноги поставишь - его и след простыл!"
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  Manitu 05.01.2021 в 22:44:46   # 769350
Если то что на фото - трансгендер, то все в порядке. Это самое здоровое человеко в мире.
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  Konstant 05.01.2021 в 23:11:19   # 769353
Сергею Лаврову слово
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  старик 05.01.2021 в 23:29:29   # 769357
Manitu с языка сняли. Обязательно пидор, остальные нездоровы.
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  alpha_portal 06.01.2021 в 04:47:00   # 769363
Цитата: Ал от 05.01.2021 15:53:39
Цитата: alpha_portal от 05.01.2021 15:51:12
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?

Поддерживаете дискриминацию толстяков? )

Поддерживаю здравый смысл быть может в статье идет речь о психическом здоровье?
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