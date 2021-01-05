Эталон здорового человека.

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danilov 05 Января 2021 в 21:35:40
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Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.01.2021 в 21:51:12 # 769341
Цитата: alpha_portal от 05.01.2021 15:51:12
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?
Поддерживаете дискриминацию толстяков? )
Цитата: NBE от 05.01.2021 15:58:31
Даже у Кеды не встанет на неё, или всё таки встанет...
Даже у Кеды не встанет на неё, или всё таки встанет...
Если он пожелал послу Британии в США "вдуть", то вопрос неуместен...
Разговаривают две женщины.
"Что за мужики пошли: снизу положишь - задыхается, сверху положишь - сваливается, сбоку положишь - телевизор смотрит, на ноги поставишь - его и след простыл!"
"Что за мужики пошли: снизу положишь - задыхается, сверху положишь - сваливается, сбоку положишь - телевизор смотрит, на ноги поставишь - его и след простыл!"
alpha_portal 06.01.2021 в 04:47:00 # 769363
Цитата: Ал от 05.01.2021 15:53:39
Поддерживаете дискриминацию толстяков? )
Цитата: alpha_portal от 05.01.2021 15:51:12
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?
Т.е. то, что человек страдает озирением - пофиг?
Поддерживаете дискриминацию толстяков? )
Поддерживаю здравый смысл быть может в статье идет речь о психическом здоровье?