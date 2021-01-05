Власти Польши оштрафуют университет на $70 тыс. за вакцинацию знаменитостей вне очереди

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danilov 05 Января 2021 в 21:55:40
В первую группу для получения прививок входят врачи и работники соцобеспечения.
Однако сразу после доставки первой партии вакцины в университет, туда, по списку, приехали «сливки общества». Знаменитости, журналисты, политики. Только в первый день было вакцинировано 18 человек.
Списки исключительных составлялись заранее, это не было «спонтанным решением», как хотел представить эту ситуацию университет.
«После первого дня мы с уверенностью можем сказать, что имело место преднамеренное нарушение правил Национальной программы вакцинации», - сказал минздрав. Речь идет о вакцинации знаменитостей. Учреждению грозит штраф в размере не менее 250 000 злотых.
UPD: уточнение по загадочному списку. Оказывается, «звезды» встали в очередь, занимая ее ВМЕСТО, желающих привиться практикующих врачей......
Из интервью свидетеля «Они типа просто «гуляли» возле университета, и им «случайно» позвонили, и они все прибежали в указанное время. И пока не опубликовали информацию о прививках знаменитостей, никто из них не хотел об этом говорить. Они стали врать, что делали это в пропагандистских целях. Тогда почему же вы скрываете свои имена?! Какая же это популяризация вакцинации, если вы скрыли сам факт того, что вами получена прививка?!»
Список имен «звезд» продолжает расти. Пока что предоставленные имена подтверждены на 100%. И в списке еще два имени, которые, по словам журналистов «шокируют Польшу».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Люди везде одинаковы.Quote:
Благотворительный магазин в Австралии засыпали 7 тоннами мусора https://pikabu.ru/story/blagotvoritelnyiy_magazin_v_avstralii_zasyipali_7_tonnami_musora_7937225
Волонтеры благотворительного магазина Vinnies в австралийском штате Тасмания вернулись после праздников на работу и были шокированы огромными грудами мусора у стен здания, сообщает Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-9110093/Seven-tonnes-rubbish-dumped-outside-Vinnies-Westside-Circle-Tasmania.html.
Магазин Vinnies принимает в дар от местных жителей одежду, еду, игрушки, старую мебель и другие вещи, которые затем могут взять себе все нуждающиеся. Но в рождественские праздники жители Вестсайд-Серкл решили «одарить» волонтеров не только привычными пожертвованиями, но и остатками праздничной еды, новогодней мишурой, мешками с мусором и даже отходами после стрижки газонов — вероятно, кто-то из местных принял Vinnies за стихийную свалку.
Все принесенное оказалось свалено вместе, портилось и гнило несколько дней. Волонтерам пришлось заказать несколько грузовиков и отвезти все «дары» на городскую свалку. Сотрудники Vinnies также извинились перед теми, кто принес действительно полезные вещи. Эти пожертвования им тоже пришлось выбросить.
...
+93
Princessaebanesa
1 день назад
Поставила я как-то за калитку мешок трехлитровых банок для соседа, а он забыл забрать когда с работы шёл. Утром возле моей калитки была куча мусора от сломаным табуреток до пакетов с бытовым мусором.
И ведь на нашей улице живут приличные люди...
+4
ProstoKlop
6 часов назад
Теория "разбитых окон", как она есть.
+55
gashyn
1 день назад
Едешь такой на свалку, а тут стоит посреди города магазин, рядом с которым, допустим, какой-то столик стоит, не сильно новый, какие-то сумки с одеждой, явно б/у, какие-нибудь ролики.
- О, наверняка это свалка! Вот здесь я и выгружу свой мусор!
А потом другой едет, и видит уже непосредственно мусор:
- Свалка посреди города? Как креативно, выгружу-ка и я свой мусор здесь. Странно, что на картах не отмечена. Сейчас отмечу и поставлю 5 звёзд!
Третий:
- О, новая свалка на соседней улице! Как удобно!
Волонтеры благотворительного магазина Vinnies в австралийском штате Тасмания вернулись после праздников на работу и были шокированы огромными грудами мусора у стен здания, сообщает Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-9110093/Seven-tonnes-rubbish-dumped-outside-Vinnies-Westside-Circle-Tasmania.html.
Магазин Vinnies принимает в дар от местных жителей одежду, еду, игрушки, старую мебель и другие вещи, которые затем могут взять себе все нуждающиеся. Но в рождественские праздники жители Вестсайд-Серкл решили «одарить» волонтеров не только привычными пожертвованиями, но и остатками праздничной еды, новогодней мишурой, мешками с мусором и даже отходами после стрижки газонов — вероятно, кто-то из местных принял Vinnies за стихийную свалку.
Все принесенное оказалось свалено вместе, портилось и гнило несколько дней. Волонтерам пришлось заказать несколько грузовиков и отвезти все «дары» на городскую свалку. Сотрудники Vinnies также извинились перед теми, кто принес действительно полезные вещи. Эти пожертвования им тоже пришлось выбросить.
...
+93
Princessaebanesa
1 день назад
Поставила я как-то за калитку мешок трехлитровых банок для соседа, а он забыл забрать когда с работы шёл. Утром возле моей калитки была куча мусора от сломаным табуреток до пакетов с бытовым мусором.
И ведь на нашей улице живут приличные люди...
+4
ProstoKlop
6 часов назад
Теория "разбитых окон", как она есть.
+55
gashyn
1 день назад
Едешь такой на свалку, а тут стоит посреди города магазин, рядом с которым, допустим, какой-то столик стоит, не сильно новый, какие-то сумки с одеждой, явно б/у, какие-нибудь ролики.
- О, наверняка это свалка! Вот здесь я и выгружу свой мусор!
А потом другой едет, и видит уже непосредственно мусор:
- Свалка посреди города? Как креативно, выгружу-ка и я свой мусор здесь. Странно, что на картах не отмечена. Сейчас отмечу и поставлю 5 звёзд!
Третий:
- О, новая свалка на соседней улице! Как удобно!
Точно такая же ситуация происходит и с другим негативом: