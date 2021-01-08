В мире признаны, а в Казахстане - нет?

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Гость 07 Января 2021 в 09:39:26
Если кто не знает, Специальная Олимпиада немного отличается от Паралимпийской. В первом случае участвуют спортсмены с ограниченными интеллектуальными возможностями, а во втором - с физическими недостатками. Но и те и другие, выступая на мировых спортивных площадках, не могут не вызывать восхищения! Чего, к примеру, нельзя сказать о многих казахстанских футболистах-миллионерах, на первый взгляд, казалось бы, вполне здоровых, что, правда, не подтверждается на международном уровне. Но это уже отдельная тема, требующая серьезного анализа специалистов. Там, честно говоря, все очень запущено…
Но сегодня другая тема, более серьезная и душещипательная. Речь идет о людях, не только из года в год прославляющих Казахстан на международной спортивной арене, но и своим участием в спортивной жизни страны говорящих о том, что Казахстан - передовое социальное государство, заботящееся обо всех своих жителях независимо от их способностей.
Так, по крайней мере, мне говорили (и не раз) президент Всемирной специальной Олимпиады Тимоти ШРАЙВЕР и члены семейства КЕННЕДИ, которые создали и развивают это спортивное направление в мире. Среди них и Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, тренирующий спецатлетов в силовых видах спорта. Но теперь я даже не знаю, как они и весь инклюзивный спортивный мир отреагируют на новые постановления спорткомитета Казахстана.
“В течение 30 лет председатели комитетов спорта, Министерства спорта ежегодно подписывали календарные планы КСО (Казахстанская специальная Олимпиада. - А. Т). Но теперь нам отказали в подписи календаря на 2021 год. У всех родителей и членов семей шок!!!” - возмущается Маржан МАМБЕТОВА, мама специального атлета Данияра, имеющего синдром Дауна.
По ее словам, утвержденный календарь спортивных мероприятий является важным документом, без которого невозможна деятельность организации.
“Более 20 тысяч воспитанников детских и взрослых медицинских спецучреждений, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, проживающие в семьях, члены Казахстанской специальной Олимпиады тренируются по 20 видам спорта в разных областных филиалах, выезжают на республиканские соревнования, а сборные команды Казахстана участвуют в международных стартах. В отказе подписать календарный план мы видим дискриминацию по отношению к спортсменам с ментальной инвалидностью”, - считает Маржан Мамбетова, которая, кстати, является не только председателем республиканского комитета по работе с семьями спортсменов-инвалидов, но и членом рабочей группы в мажилисе парламента.
В “Спешиал Олимпикс Казахстан” (CОК) не понимают, почему их вычеркнули из спортивной жизни страны. Они пишут письма во все спортивные и государственные инстанции, включая Министерство культуры и спорта, а получают только отписки.
В принципе, им письменно объяснили, что согласно приказу министра культуры и спорта от 26.7.2017 года они должны пройти так называемое ранжирование федераций для дальнейшего их финансирования. На первый взгляд все вроде бы правильно. Но только не для таких разносторонних и весьма специализированных спортивных организаций.
Всем понятно, что создать специально для нашего спорткомитета 20 федераций по видам спорта, которыми уже 30 лет занимаются атлеты “Спешиал Олимпикс Казахстан”, практически невозможно. Видимо, поэтому паралимпийский комитет Казахстана согласно тому же приказу с его 20 видами спорта не подлежит ранжированию, а включен в так называемую группу А. Поэтому без всяких вопросов со стороны спорткомитета получает полное финансирование от государства. А почему тогда специальных атлетов Казахстана лишили этого?
Это ведь не шарашкина контора. Казахстанская специальная Олимпиада давно получила признание НОК РК и аккредитована в международной организации “Спешиал Олимпикс Интернейшнл”, которая является членом МОК! Так почему наши специальные атлеты остаются без доступа к полноценным тренировкам и соревнованиям у себя дома? Может быть, потому, что, как футболисты, ничего не выигрывают за рубежом?
Да нет, с этим у них как раз все нормально. Начиная с 1991 года сборные команды “Спешиал Олимпикс Казахстан” участвовали в 15 Всемирных специальных Олимпийских играх, завоевав 225 золотых, 221 серебряную и 160 бронзовых медалей. И не случайно первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ не однократно направлял в адрес СОК приветствия и поздравления, подчеркивая важность деятельности данной организации, а в 2019 году присутствовал на летних Играх в ОАЭ. Кроме того, буквально на днях глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ наградил основателя этого движения в Казахстане Ольгу БАХАРЕВУ медалью “Шапагат”.
Как-то все это не стыкуется с нынешними действиями комитета по делам спорта. Поэтому у руководителей СОК, тренеров, спортсменов и их родителей много претензий к главному спортивному органу страны.
“Мы шаг за шагом меняли отношение в обществе к нашим детям, старались включить их в общество в условиях, когда их принимают, понимают и дают возможность стать не зрителями, а активными участниками жизни. Многие из них нашли работу, создали семьи и счастливы. Отказ в подписании календарного плана на 2021 год означает, что все мероприятия на областном и местном уровне станут невозможными. Все это грозит крахом движению Специальной Олимпиады в Казахстане, прекращению огромной спортивной работы по социализации и интеграции в общество наших атлетов, а также грозит развитию инклюзивного спорта - юнифайт”, - пытается объяснить в письме председателю комитета по делам спорта и физической культуры Серику САПИЕВУ мать Данияра. Да что толку…
Написал письмо олимпийскому чемпиону по боксу Серику Сапиеву и чемпион по плаванию Всемирных летних специальных Олимпийских игр Андрей КОСИХИН.
“Я был лидером атлетов от Евразийского региона, принимал участие в глобальных конференциях, где участвовали руководители государств, парламентов, многие известные мировые звезды спорта и кино: Колин ФАРРЕЛЛ, Арнольд Шварценеггер, Тимоти Шрайвер. На этих встречах я рассказывал о своей жизни, когда мне было очень больно, когда меня обзывали, унижали и обижали люди во дворе, на улице. Я был не такой, как все. Спешиал Олимпикс изменила всю мою жизнь, и не только мою. Тысячи таких же, как я, спортсменов тренируются и соревнуются, становятся полезными гражданами страны”, - рассказывает чемпион.
Андрей, кстати, работает в “спешиал Олимпикс Казахстан” курьером, разносит письма, помогает раздавать экипировку спортсменам-инвалидам и организовывать благотворительные спортивные мероприятия для маленьких атлетов, имеющих синдром Дауна.
“Если закроют нашу организацию, многие спортсмены, как и я, будут очень расстроены, ведь это для нас, для атлетов, не просто организация - это наша семья”, - обращается к Сапиеву Андрей Косихин. Может, хотя бы его он услышит…
А мы напомним спортивным чиновникам слова президента страны о воплощении в жизнь концепции слышащего государства: “Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями. Только по официальной статистике, на учете по инвалидности состоят 80 тысяч детей. Необходимо расширить сеть малых и средних центров реабилитации для детей в шаговой доступности. Мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми потребностями”.
Александр ТРОФИМОВ, фото с сайта specialolympics.kz, Алматы
https://time.kz/articles/sport/2021/01/06/v-mire-priznany-a-v-kazahstane-net
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alpha_portal 08.01.2021 в 12:38:52 # 769496