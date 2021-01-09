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Скандалы
Экс-аким Алматы получил политическое убежище
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danilov 09 Января 2021 в 13:57:12
Алматы. 7 января. КазТАГ – Экс-аким Алматы Виктор Храпунов получил политическое убежище, заявила Лейла Храпунова.



«С радостью делимся великолепной новостью. 29 декабря 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии Виктору и Лейле Храпуновым, признав их оппозиционно политическую деятельность против бывшего президента Казахстана, который, несмотря на его отставку в 2019 году, по-прежнему сохраняет неоспоримое влияние на судебную систему своей страны. Таково краткое содержание сообщения пресс-службы Федерального административного Суда Швейцарии», - написала Храпунова в Facebook.

Она уточнила, что журналист главного информационного издания Швейцарии Tages-Anzeiger Маркус Хефлигер на страницах газеты опубликовал подробную статью о многолетних перипетиях признания политического статуса в деле Храпуновых.

«Федеральный административный суд - не первая швейцарская инстанция, вынесшая решение в пользу Храпуновых. В 2014 году Федеральное управление юстиции отклонило экстрадицию Храпунова из-за ситуации с правами человека. В 2018 году офис также отклонил казахстанские запросы о взаимной правовой помощи. А в 2019 году прокурор Женевы закрыл собственное уголовное дело, возбужденное на основании утверждений Казахстана, безрезультатно», - приводит Храпунова цитату из статьи Хефлигера.

«Храпуновы «благодарны за защиту, которую предоставляет им Швейцария», - говорит их пресс-секретарь Марк Комина. Этим решением Швейцария официально признала, что Храпуновы преследуются по политическим мотивам. «Это укрепляет их легитимность в борьбе с диктатурой̆ Казахстана и противодействии их пропаганде в социальных сетях», - резюмирует Храпунова.

Напомним, 8 октября 2018 года экс-аким Алматы Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Тогда же в октябре окружной суд Калифорнии отклонил претензии Алматы к Храпунову, его родственникам и предполагаемым сообщникам. 16 октября сообщалось, что Казахстан выразил несогласие с решением суда США по делу Храпуновых.

Уголовное дело в отношении Виктора Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по обвинению в совершении ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. Также в международный розыск был объявлен сын бывшего акима Ильяс Храпунов – по версии казахстанского следствия, он подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Виктор Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположена Женева.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщала, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.

https://kaztag.kz/ru/news/eks-akim-almaty-poluchil-politicheskoe-ubezhishche

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.01.2021 в 16:53:43   # 769603
Да кто бы сомневался! Всем ворам и негодяям запад с радостью предоставляет политическое убежище. Другой вопрос почему этой воровской семейке дали покинуть пределы страны, в которой они жировали как упыри на теле страны.
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  Skype 09.01.2021 в 16:56:11   # 769606
Эта иЛита при СССР уже бы отсидела свое
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  Hairless 09.01.2021 в 19:53:08   # 769611
Цитата: Skype от 09.01.2021 10:56:11
Эта иЛита при СССР уже бы отсидела свое

Скорее, уже закопали бы в яме под условным номером
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  Lukas 09.01.2021 в 23:22:37   # 769612
Цитата: Hairless от 09.01.2021 13:53:08
Цитата: Skype от 09.01.2021 10:56:11
Эта иЛита при СССР уже бы отсидела свое

Скорее, уже закопали бы в яме под условным номером
Именно, до Швейцарии бы дело и не дошло, вышка с конфискацией по полной.
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