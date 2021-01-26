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Скандалы
Актюбинские нефтяники требуют повышения зарплаты в два раза
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danilov 26 Января 2021 в 11:29:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 26.01.2021 в 13:12:54   # 770789
А раньше почему не показывали забастовки, вокруг Жана Жола народ регулярно устраивает подобные акции уже на протяжении последних 10 лет.
Как правило это не квалифицированный персонал, который набирают много потому, производительность у них низкая.
В 2019 году набирал там персонал, никто не хотел работать за зарплату 230 тыс на руки в месяц. Пришлось людей брать издалека.
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  shlenchak 26.01.2021 в 18:08:48   # 770809
Кстати хотелось бы уточнить если их не устраивает ЗП почему они не увольняются ?!
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  Zoggyla 26.01.2021 в 18:23:12   # 770813
Цитата: shlenchak от 26.01.2021 12:08:48
Кстати хотелось бы уточнить если их не устраивает ЗП почему они не увольняются ?!
Риторический вопрос. Счас выявят баламутов, применят к ним показательнве санкции, ну, а дальше, как карта ляжет. Мой прогноз алгоритма действий руководства.
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  старик 26.01.2021 в 20:27:10   # 770825
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?
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  bolatbol 26.01.2021 в 20:51:18   # 770828
Цитата: старик от 26.01.2021 14:27:10
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?

Почему невозможно? Нефть они продают по мировым ценам, а платят рабочим в 10-20 раз меньше. Если сделать скидку на низкую квалификацию и производительность, то заплатить со сверхдоходов требуемые 800 долларов нетрудно. За один час можно пересмотреть тарифную ставку и урезать доходную часть.
Плохо, что в случае забастовок мы не только не поддерживаем, а даже осуждаем "зажравшихся" рабочих. Чем больше будет поддержки, в СМИ хотя бы, тем больше шанс уступок народу, то есть нам, со стороны правительства и частных владельцев.
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  kubik 26.01.2021 в 20:56:25   # 770829
Цитата: старик от 26.01.2021 14:27:10
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?

Там это возможно, только китайцы долго торговаться будут, потому что удачная забастовка водной компании, сразу вызовет такие же в соседних.
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