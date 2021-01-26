Актюбинские нефтяники требуют повышения зарплаты в два раза

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danilov 26 Января 2021 в 11:29:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как правило это не квалифицированный персонал, который набирают много потому, производительность у них низкая.
В 2019 году набирал там персонал, никто не хотел работать за зарплату 230 тыс на руки в месяц. Пришлось людей брать издалека.
Цитата: shlenchak от 26.01.2021 12:08:48Риторический вопрос. Счас выявят баламутов, применят к ним показательнве санкции, ну, а дальше, как карта ляжет. Мой прогноз алгоритма действий руководства.
Кстати хотелось бы уточнить если их не устраивает ЗП почему они не увольняются ?!
Кстати хотелось бы уточнить если их не устраивает ЗП почему они не увольняются ?!
Цитата: старик от 26.01.2021 14:27:10
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?
Почему невозможно? Нефть они продают по мировым ценам, а платят рабочим в 10-20 раз меньше. Если сделать скидку на низкую квалификацию и производительность, то заплатить со сверхдоходов требуемые 800 долларов нетрудно. За один час можно пересмотреть тарифную ставку и урезать доходную часть.
Плохо, что в случае забастовок мы не только не поддерживаем, а даже осуждаем "зажравшихся" рабочих. Чем больше будет поддержки, в СМИ хотя бы, тем больше шанс уступок народу, то есть нам, со стороны правительства и частных владельцев.
Цитата: старик от 26.01.2021 14:27:10
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?
Повысить зарплату на 100 процентов с завтрашнего дня! Офигеть! Они не понимают что это невозможно даже при положительном отношении администрации ?
Там это возможно, только китайцы долго торговаться будут, потому что удачная забастовка водной компании, сразу вызовет такие же в соседних.