Как скоро Дурова объявят террористом?

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danilov 27 Января 2021 в 12:24:21
Бот, по-видимому, содержит информацию о пользователях Facebook из США, Канады, Великобритании, Австралии и 15 других стран. К 2019 году у Facebook было более 2 млрд пользователей по всему миру. Бот может быть использован даже начинающими киберпреступниками, так как он легко доступен, или хакерами, которые могут злоупотреблять информацией.
PS
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Google удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений, которым пользуются владельцы смартфонов на Android. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Организация подала в суд на Alphabet, материнскую компанию Google. В иске, который намерены рассмотреть в суде Калифорнии, утверждается, что мессенджер нужно убрать из свободного доступа из-за пропаганды насилия, экстремизма и антисемитизма.
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