Гимн России принадлежит США

23 апреля 2015АрхивАвторские права на «Священную войну» и гимн РФ принадлежат американцам (ФОТО) По крайней мере, на популярнейшем видеохостинге«Священную войну», гимн РФ и многие другие популярные российские песни пользователи интернета могут использовать в ролике на популярном видеохостинге YouTube только с разрешения американцев. Как оказалось, авторские права на публикацию этих и многих других композиций оформили на себя зарегистрированные в США компании. И Российское авторское общество даже при желании предъявить им претензии не сможет.Про систему, называемую «авторское право» на видеохостинге YouTube специалисты емко говорят: «Кто первый разместил, тот и папа». Оказалось, что «папа» гимна Российской Федерации – американская компания, детской песенки «Если с другом вышел в путь» и всем известной композиции «Священная война» – некая украинская компания.История началась с того, что группа «Нового Региона» снимала детское театральное представление. В числе номеров было исполнение песни Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь» в стиле советского концерта в Доме пионеров. Именно этот номер и вошел в сюжет «Нового Региона» о детской театральной студии «Галерка».https://newdaynews.ru/ekb/531501.htmlВсе эти чудеса с авторством стали возможны благодаря разнице пониманий авторского права на международном видеохостинге и в РАО. Авторские права трактуются видеохостингом YouTube следующим образом: «Любое произведение, представленное в материальной форме, защищено авторским правом. Это означает, что создатель произведения имеет исключительное право распоряжаться им по своему усмотрению». При этом создателями произведения считается не обязательно настоящий автор, а тот, кто первым это произведение (аудио или видео) загрузил на видеохостинг. Система Content ID создает цифровой отпечаток музыки или видео, и если кто-то добавляет контент, совпадающий хотя бы частично (от 3 секунд) с уже имеющимся в системе файлом, ему приходит уведомление о нарушении авторских прав. При этом сам YouTube в спорах об авторских правах не участвует, отправляя всех участников в суд по месту жительства.