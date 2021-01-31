Mediascope оспорила данные YouTube о просмотрах фильма Навального

Это точно не актуально. Вы кажется очень старый, дедушка Zoggyla.

Вы, кажется, очень старый дедушка

ЗЫ.Ключевое - не дата роликов, а гендерные предпочтения! Зри в корень!(с)



30 ЯНВАРЯ 2021

Война развернулась в соцсети Instagram. Причиной стало стихотворение, в котором Слепаков выразил свое мнение о митингах, прошедших 23 января в России.

...

Критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание этого стихотворения:



«Видимо без корпоративов туго с баблом стало. Продался не задорого».



«Притча о том, как пахнут деньги».



«И нашим, и вашим, и споем, и спляшем».



«Покойся с миром, репутация Семена».



«Раз такие страсти ждем следующих стих в поддержку Лукашенко».



Впрочем, Слепаков нашел что ответить всем недовольным — написал еще одно стихотворение, которое так и назвал: «Комментаторам».



КОММЕНТАТОРАМ.



Вы сердитесь, а значит вы неправы,

От вашей отбиваться мне оравы

Нет ни желания, ни времени, ни сил,

Я лучше выпью пива на террасе

И полежу у моря на матрасе

Простите, что я всех вас так взбесил.



Ваш праведный и столь истошный вой

Не очень мне приятен как поэту,

Но, поразмыслив, я кладу на эту

Агрессию свой орган половой.



Другое интересно для меня -

Посыл ваш - бесконечно либеральный,

А также взгляд ваш высокоморальный,

На жизнь в России завтрашнего дня:



В ней будет все прекрасно, как в раю,

И будут какать радугою пони,

Как только угнетателя прогонят

Борцы за правду в доблестном бою!



Падут оковы и вздохнет народ

Свободу ощутивший, полной грудью,

Диктатор будет предан правосудию,

Наступит в жизни новый поворот...



А мне сценарий видится иной -

Что управлять придет моей страной,

Коль вдруг народный гнев огонь раздует,

Лишь более отвязное жульё,

Но это только мнение мое -

На истинность оно не претендует.



Мне ни к чему здесь защищать себя

Оставьте ваши жалкие нападки

И те мне гадки и другие гадки

И те, кто глотки рвут за них, сипя.



Что чувствую я буду выражать

И впредь - тем, кто со мною солидарен -

Премного за поддержку благодарен,

На остальных не буду зла держать.



У каждого есть право быть таким,

Какой он есть - пусть даже идиотом,

Я ровно отношусь и к кремлеботам,

И к тем кто рвать их хочет на куски.



Мы все - продукт одной большой страны,

Которой в наше время очень туго,

И кто с какой бы ни был стороны -

Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга.

https://www.instagram.com/p/CKolA9rHqv4/?utm_source=ig_embed За что сторонники Навального травят в соцсетях Слепакова? https://esquire.kz/za-chto-storonniki-navalnogo-travjat-v-socsetjah-slepakova/ 30 ЯНВАРЯ 2021Война развернулась в соцсети Instagram. Причиной стало стихотворение, в котором Слепаков выразил свое мнение о митингах, прошедших 23 января в России....Критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание этого стихотворения:«Видимо без корпоративов туго с баблом стало. Продался не задорого».«Притча о том, как пахнут деньги».«И нашим, и вашим, и споем, и спляшем».«Покойся с миром, репутация Семена».«Раз такие страсти ждем следующих стих в поддержку Лукашенко».Впрочем, Слепаков нашел что ответить всем недовольным — написал еще одно стихотворение, которое так и назвал: «Комментаторам».КОММЕНТАТОРАМ.Вы сердитесь, а значит вы неправы,От вашей отбиваться мне оравыНет ни желания, ни времени, ни сил,Я лучше выпью пива на террасеИ полежу у моря на матрасеПростите, что я всех вас так взбесил.Ваш праведный и столь истошный войНе очень мне приятен как поэту,Но, поразмыслив, я кладу на этуАгрессию свой орган половой.Другое интересно для меня -Посыл ваш - бесконечно либеральный,А также взгляд ваш высокоморальный,На жизнь в России завтрашнего дня:В ней будет все прекрасно, как в раю,И будут какать радугою пони,Как только угнетателя прогонятБорцы за правду в доблестном бою!Падут оковы и вздохнет народСвободу ощутивший, полной грудью,Диктатор будет предан правосудию,Наступит в жизни новый поворот...А мне сценарий видится иной -Что управлять придет моей страной,Коль вдруг народный гнев огонь раздует,Лишь более отвязное жульё,Но это только мнение мое -На истинность оно не претендует.Мне ни к чему здесь защищать себяОставьте ваши жалкие нападкиИ те мне гадки и другие гадкиИ те, кто глотки рвут за них, сипя.Что чувствую я буду выражатьИ впредь - тем, кто со мною солидарен -Премного за поддержку благодарен,На остальных не буду зла держать.У каждого есть право быть таким,Какой он есть - пусть даже идиотом,Я ровно отношусь и к кремлеботам,И к тем кто рвать их хочет на куски.Мы все - продукт одной большой страны,Которой в наше время очень туго,И кто с какой бы ни был стороны -Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга.

Протест вербует недовольных не разбираясь в их мотивах и потому в кружках подпольных полно подонков и кретинов...