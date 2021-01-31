Mediascope оспорила данные YouTube о просмотрах фильма Навального

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Hairless 31 Января 2021 в 10:32:14
«Оценка аудитории фильма „Дворец для Путина“, опубликованного 19 января 2021 года на Youtube, была произведена на основании измерительных панельных данных среди жителей России старше 12 лет (просмотр за пределами России в оценку не входит). Оценка произведена за 19 — 27 января», — сообщает Mediascope в исследовании (документ есть в распоряжении URA.RU)
Согласно данным исследования, просмотр расследования Навального запускали в YouTube 21,2 миллиона россиян. Из них только 3,4 миллиона посмотрели фильм полностью.
Скриншот исследования Mediascope, в котором отражены все посмотревшие фильм жители Росии
исследовательская компания Mediascope
Авторы исследования подчеркивают, что статистика YouTube, согласно которой фильм посмотрели порядка 100 миллионов человек, не отображает реальные цифры. Кроме того, такое большое количество просмотров может говорить о накрутке или помощи со стороны самой платформы, предполагает член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.
«Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквально в любые рекомендации», — цитирует Ашманова деловое издание «Взгляд». По его словам, видеозапись с расследованием Навального появлялась даже в рекомендациях к детским мультфильмам.
Также Ашманов не исключил, что накрутка просмотров со стороны сервиса является одним из неофициальных способов монетизации фонда Навального, так как в него была встроена рекламная интеграция. Директор ФБК Иван Жданов сообщал в соцсетях, что за первые сутки после публикации фильма фонд получил 4,7 млн рублей, но только за счет донатов.
URA.RU направило запрос в ФБК с просьбой прокомментировать данные о просмотрах расследования о дворце и обвинения в том, что огромное число просмотров является легализацией для спонсирования фонда со стороны YouTube. На момент публикации новости ответ в редакцию не поступил.
О двойных стандартах администрации YouTube ранее говорили директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и замруководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви. По их словам, площадка продвигает именно тот контент, в котором сама заинтересована. Так, аналогичное расследование о дворце под Геленджиком от Mash не попало в тренды и, как следствие, не получило значительного трафика.
https://m.ura.news/news/1052469428
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 31.01.2021 13:45:10Это точно не актуально. Вы кажется очень старый, дедушка Zoggyla.
Это актуальнее, да, Кеды?
Это актуальнее, да, Кеды?
Цитата: NBE от 31.01.2021 13:55:35это почему? 3 млн просмотров, заводные девочки, ах да
Цитата: Zoggyla от 31.01.2021 13:45:10Это точно не актуально. Вы кажется очень старый, дедушка Zoggyla.
Это актуальнее, да, Кеды?
Это актуальнее, да, Кеды?
да простят мне мой консерватизм.
ЗЫ.Ключевое - не дата роликов, а гендерные предпочтения! Зри в корень!(с)
Лично я с десяток раз автоматически по окончанию видео на упомянутое "расследование" по первому пункту при просмотре не относящихся к нему видеороликов на тытрубе попадал...
Вы, кажется, очень старый дедушка
Цитата: Zoggyla от 31.01.2021 14:00:44
ЗЫ.Ключевое - не дата роликов, а гендерные предпочтения! Зри в корень!(с)
ЗЫ.Ключевое - не дата роликов, а гендерные предпочтения! Зри в корень!(с)
Лишь бы не другие )
Quote:
После стихов с критикой протестов в России твиттер заблокировал аккаунт Семена Слепакова https://strana.ua/news/314910-twitter-zablokiroval-akkaunt-semena-slepakova-.html
30 января 2021
Из-за нарушения правил социальной сети аккаунт Семена Слепакова временно заблокировали.
Администрация Twitter заблокировала аккаунт автора-исполнителя песен, российского продюсера и экс-капитана сборной команды КВН Пятигорска Семена Слепакова.
В частности, при попытке входа на его страницу появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено".
"Твиттер приостанавливает действия учетных записей, которые нарушают правила Твиттера", - говорится в сообщении администрации соцсети.
Пока неизвестны, какие правила были нарушены Слепаковым и когда планируется восстановление его аккаунта.
Скриншот: Twitter временно заблокировал аккаунт шоумена Семена Слепакова
Напомним, что ранее Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.
"Страна" приводила, как сторонники Навального затравили Слепакова за стих про "злое добро". Мы собрали все, что известно о скандале со артистом в своем материале.
Сам же Слепаков рассказал о угрозах в его адрес от пользователей социальных сетей. Угрозы в социальных сетях адресованы не только в адрес самого Слепакова, но и его детей. При встречи им обещают расправу.
30 января 2021
Из-за нарушения правил социальной сети аккаунт Семена Слепакова временно заблокировали.
Администрация Twitter заблокировала аккаунт автора-исполнителя песен, российского продюсера и экс-капитана сборной команды КВН Пятигорска Семена Слепакова.
В частности, при попытке входа на его страницу появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено".
"Твиттер приостанавливает действия учетных записей, которые нарушают правила Твиттера", - говорится в сообщении администрации соцсети.
Пока неизвестны, какие правила были нарушены Слепаковым и когда планируется восстановление его аккаунта.
Скриншот: Twitter временно заблокировал аккаунт шоумена Семена Слепакова
Напомним, что ранее Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.
"Страна" приводила, как сторонники Навального затравили Слепакова за стих про "злое добро". Мы собрали все, что известно о скандале со артистом в своем материале.
Сам же Слепаков рассказал о угрозах в его адрес от пользователей социальных сетей. Угрозы в социальных сетях адресованы не только в адрес самого Слепакова, но и его детей. При встречи им обещают расправу.
Quote:
Шоумен Слепаков написал стих с критикой протестов в России. На него набросились сторонники Навального https://strana.ua/news/314687-shoumen-slepakov-v-stikhakh-raskritikoval-protesty-rossijskoj-oppozitsii.html
29 января 2021
Семен Слепаков опубликовал в соцсети стихотворную критику протестов в России.
Российский продюсер, автор и исполнитель песен и экс-капитан сборной команды КВН Пятигорска Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.
Пост со стихом он опубликовал на своей странице в "Инстаграм".
СТИХ ПРО ДОБРО
Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер "а эм эр".
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пи@дила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По @балу дали
Парню из ГАИ.
На "прикольный" митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х@ями,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!
Жоп@ю на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.
После опубликования поста сторонники оппозиционера Алексея Навального обрушились на Слепакова с критикой.
"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах - это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым г@вном. Но в стихах", - написал в комментариях к посту руководитель региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.
Автор стихотворения незамедлительно отреагировал на критику.
"Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет г@вном, то есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - у вас нет ковида. Плохая - от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте", - порекомендовал Слепаков.
Жена оппозиционера Юлия Навальная предположила, что автор стиха "не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром". На это Слепаков ответил, что уважает точку зрению жены оппозиционера, но "не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми вы пытаетесь достигнуть осуществления ваших целей".
"Уважаемая Юлия, вам не нравится, что я выражаю свое мнение? ... Или вас моя позиция устраивает, только когда она совпадает с вашей?" - поинтересовался Слепаков.
А российский писатель Александр Цыпкин считает, что на написание подобного стихотворения сегодня нужно очень много смелости.
"Сегодня для написания такого стиха нужно в разы больше смелости, чем на написание предыдущего. Сторонники либеральных ценностей сегодня, к сожалению, разрывают на куски своих оппонентов, гораздо охотнее и беспощаднее, чем сталинисты и т.д. - своих. Это не добавляет сторонников протесту и дает еще больше оправданий власти для уже реальных, а не сетево-комментарийных репрессий, которые и так идут и нарастают", - высказался Цыпкин.
29 января 2021
Семен Слепаков опубликовал в соцсети стихотворную критику протестов в России.
Российский продюсер, автор и исполнитель песен и экс-капитан сборной команды КВН Пятигорска Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.
Пост со стихом он опубликовал на своей странице в "Инстаграм".
СТИХ ПРО ДОБРО
Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер "а эм эр".
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пи@дила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По @балу дали
Парню из ГАИ.
На "прикольный" митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х@ями,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!
Жоп@ю на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.
После опубликования поста сторонники оппозиционера Алексея Навального обрушились на Слепакова с критикой.
"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах - это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым г@вном. Но в стихах", - написал в комментариях к посту руководитель региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.
Автор стихотворения незамедлительно отреагировал на критику.
"Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет г@вном, то есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - у вас нет ковида. Плохая - от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте", - порекомендовал Слепаков.
Жена оппозиционера Юлия Навальная предположила, что автор стиха "не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром". На это Слепаков ответил, что уважает точку зрению жены оппозиционера, но "не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми вы пытаетесь достигнуть осуществления ваших целей".
"Уважаемая Юлия, вам не нравится, что я выражаю свое мнение? ... Или вас моя позиция устраивает, только когда она совпадает с вашей?" - поинтересовался Слепаков.
А российский писатель Александр Цыпкин считает, что на написание подобного стихотворения сегодня нужно очень много смелости.
"Сегодня для написания такого стиха нужно в разы больше смелости, чем на написание предыдущего. Сторонники либеральных ценностей сегодня, к сожалению, разрывают на куски своих оппонентов, гораздо охотнее и беспощаднее, чем сталинисты и т.д. - своих. Это не добавляет сторонников протесту и дает еще больше оправданий власти для уже реальных, а не сетево-комментарийных репрессий, которые и так идут и нарастают", - высказался Цыпкин.
За что сторонники Навального травят в соцсетях Слепакова? https://esquire.kz/za-chto-storonniki-navalnogo-travjat-v-socsetjah-slepakova/
30 ЯНВАРЯ 2021
Война развернулась в соцсети Instagram. Причиной стало стихотворение, в котором Слепаков выразил свое мнение о митингах, прошедших 23 января в России.
...
Критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание этого стихотворения:
«Видимо без корпоративов туго с баблом стало. Продался не задорого».
«Притча о том, как пахнут деньги».
«И нашим, и вашим, и споем, и спляшем».
«Покойся с миром, репутация Семена».
«Раз такие страсти ждем следующих стих в поддержку Лукашенко».
Впрочем, Слепаков нашел что ответить всем недовольным — написал еще одно стихотворение, которое так и назвал: «Комментаторам».
КОММЕНТАТОРАМ.
Вы сердитесь, а значит вы неправы,
От вашей отбиваться мне оравы
Нет ни желания, ни времени, ни сил,
Я лучше выпью пива на террасе
И полежу у моря на матрасе
Простите, что я всех вас так взбесил.
Ваш праведный и столь истошный вой
Не очень мне приятен как поэту,
Но, поразмыслив, я кладу на эту
Агрессию свой орган половой.
Другое интересно для меня -
Посыл ваш - бесконечно либеральный,
А также взгляд ваш высокоморальный,
На жизнь в России завтрашнего дня:
В ней будет все прекрасно, как в раю,
И будут какать радугою пони,
Как только угнетателя прогонят
Борцы за правду в доблестном бою!
Падут оковы и вздохнет народ
Свободу ощутивший, полной грудью,
Диктатор будет предан правосудию,
Наступит в жизни новый поворот...
А мне сценарий видится иной -
Что управлять придет моей страной,
Коль вдруг народный гнев огонь раздует,
Лишь более отвязное жульё,
Но это только мнение мое -
На истинность оно не претендует.
Мне ни к чему здесь защищать себя
Оставьте ваши жалкие нападки
И те мне гадки и другие гадки
И те, кто глотки рвут за них, сипя.
Что чувствую я буду выражать
И впредь - тем, кто со мною солидарен -
Премного за поддержку благодарен,
На остальных не буду зла держать.
У каждого есть право быть таким,
Какой он есть - пусть даже идиотом,
Я ровно отношусь и к кремлеботам,
И к тем кто рвать их хочет на куски.
Мы все - продукт одной большой страны,
Которой в наше время очень туго,
И кто с какой бы ни был стороны -
Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга.
https://www.instagram.com/p/CKolA9rHqv4/?utm_source=ig_embed
30 ЯНВАРЯ 2021
Война развернулась в соцсети Instagram. Причиной стало стихотворение, в котором Слепаков выразил свое мнение о митингах, прошедших 23 января в России.
...
Критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание этого стихотворения:
«Видимо без корпоративов туго с баблом стало. Продался не задорого».
«Притча о том, как пахнут деньги».
«И нашим, и вашим, и споем, и спляшем».
«Покойся с миром, репутация Семена».
«Раз такие страсти ждем следующих стих в поддержку Лукашенко».
Впрочем, Слепаков нашел что ответить всем недовольным — написал еще одно стихотворение, которое так и назвал: «Комментаторам».
КОММЕНТАТОРАМ.
Вы сердитесь, а значит вы неправы,
От вашей отбиваться мне оравы
Нет ни желания, ни времени, ни сил,
Я лучше выпью пива на террасе
И полежу у моря на матрасе
Простите, что я всех вас так взбесил.
Ваш праведный и столь истошный вой
Не очень мне приятен как поэту,
Но, поразмыслив, я кладу на эту
Агрессию свой орган половой.
Другое интересно для меня -
Посыл ваш - бесконечно либеральный,
А также взгляд ваш высокоморальный,
На жизнь в России завтрашнего дня:
В ней будет все прекрасно, как в раю,
И будут какать радугою пони,
Как только угнетателя прогонят
Борцы за правду в доблестном бою!
Падут оковы и вздохнет народ
Свободу ощутивший, полной грудью,
Диктатор будет предан правосудию,
Наступит в жизни новый поворот...
А мне сценарий видится иной -
Что управлять придет моей страной,
Коль вдруг народный гнев огонь раздует,
Лишь более отвязное жульё,
Но это только мнение мое -
На истинность оно не претендует.
Мне ни к чему здесь защищать себя
Оставьте ваши жалкие нападки
И те мне гадки и другие гадки
И те, кто глотки рвут за них, сипя.
Что чувствую я буду выражать
И впредь - тем, кто со мною солидарен -
Премного за поддержку благодарен,
На остальных не буду зла держать.
У каждого есть право быть таким,
Какой он есть - пусть даже идиотом,
Я ровно отношусь и к кремлеботам,
И к тем кто рвать их хочет на куски.
Мы все - продукт одной большой страны,
Которой в наше время очень туго,
И кто с какой бы ни был стороны -
Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга.
https://www.instagram.com/p/CKolA9rHqv4/?utm_source=ig_embed
P.S. Quote:
Протест вербует недовольных не разбираясь в их мотивах и потому в кружках подпольных полно подонков и кретинов...
https://twitter.com/OlegLurie/status/1354821775926804485
...
Радио Стыдоба
@RadioStydoba
·
30 янв.
«Тех, кто раскрывает правду, нужно вознаграждать, а не осуждать», - заявил сенатор США Роджер Уикер о Навальном.
Ассанж и Сноуден сейчас бы слезу пустили от умиления.
...
...
Радио Стыдоба
@RadioStydoba
·
30 янв.
«Тех, кто раскрывает правду, нужно вознаграждать, а не осуждать», - заявил сенатор США Роджер Уикер о Навальном.
Ассанж и Сноуден сейчас бы слезу пустили от умиления.
...
Откуда у хлопца черногорская грусть? https://oleglurie-new.livejournal.com
В мультяшном расследовании ФБК про «дворец Путина» меня удивило одно: а почему западные монтажеры, руководимые Навальным, влепили на фальшивых воротах герб Черногории? Почему не Мексики или Австралии?
И мне сразу вспомнилась фирма «MRD» из Черногории, которую зарегистрировал в 2007 году сам Навальный, и от которой он всячески открещивался, но потом вынужден был признать. Вспомнилось, как в переписке (октябрь 2007 г.) блогер признавался:
«Алексей Навальный: …Я тут влез в один маленький инвест-проект в Черногории (братья-православные славяне!).
Строительство небольшого коттеджного посёлка на берегу… Эмигрировать не собираюсь; да, по-прежнему планирую всех расстрелять, когда приду к власти...
Есть страна Черногория… Я хотел там кое-что прикупить себе, вернее построить там два дома… Нас пока три партнёра, я, известная тебе Мария Г. (Гайдар. Авт.), и один мужик… Каждый инвестирует 300-350 тыс.евро».
Так вот почему у Навального все время в подсознании всплывает Черногория. Ассоциативный ряд, плодящий мечты: Черногория – два дома – Маша Гайдар – герб на воротах «дворца Путина». Фрейд в чистом виде.
В мультяшном расследовании ФБК про «дворец Путина» меня удивило одно: а почему западные монтажеры, руководимые Навальным, влепили на фальшивых воротах герб Черногории? Почему не Мексики или Австралии?
И мне сразу вспомнилась фирма «MRD» из Черногории, которую зарегистрировал в 2007 году сам Навальный, и от которой он всячески открещивался, но потом вынужден был признать. Вспомнилось, как в переписке (октябрь 2007 г.) блогер признавался:
«Алексей Навальный: …Я тут влез в один маленький инвест-проект в Черногории (братья-православные славяне!).
Строительство небольшого коттеджного посёлка на берегу… Эмигрировать не собираюсь; да, по-прежнему планирую всех расстрелять, когда приду к власти...
Есть страна Черногория… Я хотел там кое-что прикупить себе, вернее построить там два дома… Нас пока три партнёра, я, известная тебе Мария Г. (Гайдар. Авт.), и один мужик… Каждый инвестирует 300-350 тыс.евро».
Так вот почему у Навального все время в подсознании всплывает Черногория. Ассоциативный ряд, плодящий мечты: Черногория – два дома – Маша Гайдар – герб на воротах «дворца Путина». Фрейд в чистом виде.
Quote:
Зачем ФБК обманул дедушку Байдена? https://oleglurie-new.livejournal.com
ФБК имени Навального призвал Байдена ввести санкции против ближайшего окружения Путина, отправив Байдену челобитную с «расширенным списком из 35 человек, из которых восемь уже были включены в «приоритетный список санкций». Причем, копия данного «призыва» была направлена не только Президенту США, но и директору американской национальной разведки (!!!). В виде донесения от агентов, работающих «на холоде»?
В список из 35 человек вошли: «олигархи, которым Путин даровал богатство и власть и которые владеют ими от имени режима», «нарушители прав человека и те, кто подавляет основные гражданские и политические свободы», «лица, причастные к преследованию Навального и ФБК». Среди фигурантов списка Роман Абрамович, названный ФБК «ключевым фактором и предполагаемым бенефициаром кремлевской клептократии» и глава Минздрава России Михаил Мурашко, который «ответственен за отравление Навального и препятствие его эвакуации в Германию».
Ладно, Мурашко, который в качестве главы Минздрава лично травил блогера Навального и не пускал его в Германию, — это просто смешно. А вот с Романом Абрамовичем, Алишером Усмановым, Олегом Дерипаской и прочими миллиардерами, которым по утверждению Навального «Путин даровал богатство и власть и которые владеют ими от имени режима», получилось совсем уже тупо. Обманули в своем донесении и дедушку Байдену, и кураторов из разведки США.
Дело в том, что все вышеназванные персонажи, которым, по мнению Навального и его команды, «Путин даровал богатство», стали миллиардерами задолго до того, как Владимир Путин был избран Президентом страны. Когда эти «списочники» заработали (или просто получили) свои первые миллиарды долларов, Путин был всего лишь советником мэра, затем вице-мэром Питера, а с августа 1996 года трудился в скромной должности заместителя управляющего делами президента РФ. То есть к миллиардам вышеназванных олигархов ни имел никакого отношения. Учите матчасть, «расследователи». Или хотя бы иногда открывайте википедию…
А вводить в заблуждение очень пожилого человека и собственных кураторов из разведслужб США – это как-то совсем негоже. Даже для агентов. Но после «дворца Путина», сделанного в фотошопе, я уже ничему не удивляюсь.
И еще два неловких вопроса к Навальному и его команде. Во-первых, почему в санкционном списке от блогера Леши отсутствуют те люди, которые имели самое прямое отношение к превращению вышеназванных людей в миллиардеров - Анатолий Чубайс, Сергей Алексашенко, Андрей Нечаев, Михаил Касьянов и прочие? И во-вторых, а почему нет в списке Михаила Фридмана, Михаила Прохорова, Петра Авена? Забыли, наверное.
ФБК имени Навального призвал Байдена ввести санкции против ближайшего окружения Путина, отправив Байдену челобитную с «расширенным списком из 35 человек, из которых восемь уже были включены в «приоритетный список санкций». Причем, копия данного «призыва» была направлена не только Президенту США, но и директору американской национальной разведки (!!!). В виде донесения от агентов, работающих «на холоде»?
В список из 35 человек вошли: «олигархи, которым Путин даровал богатство и власть и которые владеют ими от имени режима», «нарушители прав человека и те, кто подавляет основные гражданские и политические свободы», «лица, причастные к преследованию Навального и ФБК». Среди фигурантов списка Роман Абрамович, названный ФБК «ключевым фактором и предполагаемым бенефициаром кремлевской клептократии» и глава Минздрава России Михаил Мурашко, который «ответственен за отравление Навального и препятствие его эвакуации в Германию».
Ладно, Мурашко, который в качестве главы Минздрава лично травил блогера Навального и не пускал его в Германию, — это просто смешно. А вот с Романом Абрамовичем, Алишером Усмановым, Олегом Дерипаской и прочими миллиардерами, которым по утверждению Навального «Путин даровал богатство и власть и которые владеют ими от имени режима», получилось совсем уже тупо. Обманули в своем донесении и дедушку Байдену, и кураторов из разведки США.
Дело в том, что все вышеназванные персонажи, которым, по мнению Навального и его команды, «Путин даровал богатство», стали миллиардерами задолго до того, как Владимир Путин был избран Президентом страны. Когда эти «списочники» заработали (или просто получили) свои первые миллиарды долларов, Путин был всего лишь советником мэра, затем вице-мэром Питера, а с августа 1996 года трудился в скромной должности заместителя управляющего делами президента РФ. То есть к миллиардам вышеназванных олигархов ни имел никакого отношения. Учите матчасть, «расследователи». Или хотя бы иногда открывайте википедию…
А вводить в заблуждение очень пожилого человека и собственных кураторов из разведслужб США – это как-то совсем негоже. Даже для агентов. Но после «дворца Путина», сделанного в фотошопе, я уже ничему не удивляюсь.
И еще два неловких вопроса к Навальному и его команде. Во-первых, почему в санкционном списке от блогера Леши отсутствуют те люди, которые имели самое прямое отношение к превращению вышеназванных людей в миллиардеров - Анатолий Чубайс, Сергей Алексашенко, Андрей Нечаев, Михаил Касьянов и прочие? И во-вторых, а почему нет в списке Михаила Фридмана, Михаила Прохорова, Петра Авена? Забыли, наверное.
Если что, то кремлеботом Лурье можно обозвать лишь с большого угара Quote: