Токаева услышали не все

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danilov 02 Февраля 2021 в 16:14:15
История эта началась в октябре 2020 года в Павлодаре. Департамент полиции, который возглавляет Нурлан Масимов (на минуточку, двоюродный брат главы КНБ Карима Масимова), решил под занавес уходящего финансового года закупить амуницию и снаряжение (бронежилеты, шлемы, дубинки, противоударные щиты и щитки) на сумму в 523 млн тенге (без учета НДС – с ним сумма вырастает до 585 млн тенге).
Утром 28 октября соответствующее объявление было опубликовано на сайте госзакупок. Примечательно, что срок приема заявок от потенциальных поставщиков организаторы ограничили одним рабочим днем: утром начали прием заявок, вечером — закончили. Как говорится, кто не успел, тот опоздал.
Не знаю, что заставило госзакупщиков департамента полиции открыть столь узкое окно возможностей для предпринимателей, но я уверен, что они вовсе не намеревались подогнать конкурс под нужного поставщика и не собирались (я на этом настаиваю) прокручивать коррупционные схемы. Просто так получилось.
Несмотря на короткий срок приема заявок, желающих поучаствовать в тендере оказалось неожиданно много. В итоге допуск к тендеру получили 12 фирм из разных регионов страны. И вдруг в последний момент департамент полиции конкурс отменяет и проводит закупку указанного снаряжения особым порядком из одного источника.
Поставщиком было выбрано павлодарское ТОО SECURITY FACTORY, всего месяц как зарегистрированное. Учредителем фирмы значится 21-летний выпускник одного из павлодарских колледжей, по специальности «стропальщик».
Естественно, оставленные за бортом потенциальные поставщики (среди которых имеются фирмы с большим опытом) с подобным поворотом сюжета согласиться не захотели. Пользуясь законным правом, они обжаловали итоги госзакупки и обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву, Генпрокурору РК, в Агентство по противодействию коррупции, в Счетный комитет РК и Комитет внутреннего государственного аудита министерства финансов, обвинив руководство департамента полиции Павлодарской области в недобросовестности и нарушении законодательства о госзакупках.
В своих жалобах предприниматели особо подчеркнули, что в других регионах подобные закупки проводят способом конкурса и что, самое примечательное, для участия в поставке подобного снаряжения требуется спецразрешение КНБ.
Согласитесь, это странно выглядит — павлодарская фирма, существующая всего один месяц и со столь юным учредителем, смогла получить все нужные допуски от самого серьезного ведомства нашей страны, во главе которого стоит очень серьезное и ответственное руководство.
Одним словом, выбор ТОО SECURITY FACTORY в качестве приглашенного поставщика для госзакупа из одного источника для жалобщиков-предпринимателей показался настолько фантастическим и в нормальной ситуации невероятным, что они попросили руководство страны срочно отреагировать и проверить департамент полиции, возглавляемый Нурланом Масимовым на предмет соблюдения законодательства о госзакупках. Увы, но о какой-либо реакции антикоррупционного ведомства, Генпрокуратуры и прочих структур, в которые обращались недовольные фирмы, до сих пор неизвестно.
Но как только 26 декабря на интернет-портале ratel.kz появилась статья под заголовком «21-летний миллионер вооружает полицию», рассказывающая об этой удивительной госзакупке (автор Ольга Воронько), павлодарские полицейские отреагировали моментально.
Через два дня после публикации департамент полиции Павлодарской области возбудил уголовное дело по статье 147, части 5 «Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации, либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных» (предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет). Дело возбуждено на основании заявления руководителя ТОО SECURITY FACTORY.
Следствие идет уже ровно месяц, но никаких подробностей ни журналисты, ни автор статьи Ольга Воронько (в чем ее подозревают, какие «сведения о частной жизни» содержались в ее материале, посвященном госзакупкам и, наконец, какой у нее процессуальный статус) до сих пор не знают. Как сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос павлодарских журналистов, материалы дела не раскрываются в интересах следствия. И куда оно зайдет – большой вопрос.
В качестве послесловия
О необходимости наведения порядка в сфере госзакупок больше всех печется нынешний глава государства. Став в 2019 году президентом Казахстана, Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал тему прозрачности госзакупок, отмечая, что в этой сфере много проблем и что бюджетные закупки превратились в черную дыру, в которую утекают национальные богатства.
Вот цитата из выступления Касым-Жомарта Токаева на открытии осенней сессии парламента в 2019 году:
«В 2018 году объем госзакупок составил 4,4 трлн тенге, из которых 3,3 трлн тенге или 75% осуществлены неконкурентным способом из одного источника. Пора закрыть эту «кормушку» для чиновников и разного рода «прилипал».
Президент правильно сказал и по существу. Увы, но история с непрозрачной госзакупкой павлодарскими полицейскими и уголовное дело против журналиста (в отместку за излишнюю любознательность?) свидетельствует о том, что либо призыв Токаева услышали не все, либо некоторые поняли его по-своему.
https://kz.media/archives/39021
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