Вокруг главы оргкомитета Игр в Токио разгорается скандал из-за сексистских высказываний
danilov 05 Февраля 2021 в 11:51:40
В Японии разгорается скандал с участием главы оргкомитета Олимпиады, экс-премьера Ёсиро Мори.
На попечительском совете Национального олимпийского комитета он заявил, что заседания с участием большого числа женщин длятся иногда в два раза дольше, потому что им обязательно нужно вставить слово. Мори даже предложил ограничивать такие заседания по времени.
Чиновника обвинили в сексизме, пришлось извиняться. "У меня не было намерения пренебрежительно высказываться о женщинах. Это было легкомысленное высказывание, я приношу за него извинения", - сказал Мори.