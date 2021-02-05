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Скандалы
Вокруг главы оргкомитета Игр в Токио разгорается скандал из-за сексистских высказываний
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danilov 05 Февраля 2021 в 11:51:40
В Японии разгорается скандал с участием главы оргкомитета Олимпиады, экс-премьера Ёсиро Мори.

На попечительском совете Национального олимпийского комитета он заявил, что заседания с участием большого числа женщин длятся иногда в два раза дольше, потому что им обязательно нужно вставить слово. Мори даже предложил ограничивать такие заседания по времени.

Чиновника обвинили в сексизме, пришлось извиняться. "У меня не было намерения пренебрежительно высказываться о женщинах. Это было легкомысленное высказывание, я приношу за него извинения", - сказал Мори.
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  Zoggyla 05.02.2021 в 13:45:08   # 771565
Quote:
У меня не было намерения пренебрежительно высказываться о женщинах. Это было легкомысленное высказывание, я приношу за него извинения"
, но к сажалению это правда!
Quote:
- сказал Мори.
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  Konstant 05.02.2021 в 13:49:58   # 771566
Ну правду ж сказвл...
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