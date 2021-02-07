Стоимость «инфекционки» BI Group завышена в 3,6 раза

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danilov 07 Февраля 2021 в 16:08:50
«BI Group не хочет представлять нам отчет Deloitte по фактической стоимости ковидбольницы в Алматы. И даже не хочет показать нам страницу договора с Deloitte, чтобы мы увидели какую услугу он оказал BI. Тогда сами и попробуем разобраться из открытых источников. BI сообщил, что Deloitte подтвердил стоимость на сумму на общую сумму Т4 363 409 тыс. без учета НДС. Итого с НДС – Т4 887 018 0000. Запомним это число. Айдын Рахимбаев в прошлом году сказал, что стоимость одно койко-места обошлась в $64 тыс. Всего мест 200. Итого 200*64000*на курс доллара 430 и получаем Т5,504 млрд. Эта сумма отличается от делойтовской на 600 млн. Вчера Айдын сказал, что стоимость строительства одно квадратного метра Т940 тыс. На сайте президента написано, что площадь больницы 7 000 кв. м. Я верю президенту. И тогда общая стоимость 7000*940 000 равно 6,580 млрд. Это больше делойтовской суммы на 1,7 млрд. Все эти данные от BI. Три разные суммы. BI молчит, но мы умеем гуглить», - пишет Сулейманов на своей странице в Facebbok.
По его словам, Рахимбаев написал, что соотношение стоимости самой стройки к общей сумме с коммуникациями и медоборудованием 35% к 65%.
«Хорошо, тогда выходит, что из 940 тыс. за метр, стоимость самой стройки составляет Т329 тыс. за метр. Запомним это число. На российских сайтах строительство офисов из сэндвич-панелей (а именно такое построил BI) предлагают от 14 тыс. рублей за квадрат. Для честности пусть будет не 14 тыс., а в два раза больше 28 тыс! С учетом отделки и прочего. И кстати россияне строят за 15 дней, так что BI построил в обычные сроки. Итак, 28 тыс. рублей за квадрат, с чистовой отделкой! Учитывая объем площади больниц, скинем 5% - выходит 25 200 рублей. Учитывая, что BI якобы отработал без прибыли, скинем, например, еще 20% - получается 19 800 рублей. А если сэндвич были б/у, то скинем еще 20%, то получаем 15 840 рублей или Т89 179! BI групп заявило о Т329 тыс. за квадрат. И вот по моим данным выходит, что стоимость завышена в 3,6 раза!» - пишет Сулейманов.
Он отмечает, что госаудит выявил такое же соотношение – «из 5,5 млрд украли 3,9, то есть на стройку ушло 1,6 млрд, в 3,5 раза меньше чем украли. Значит госудит прав, в отличие от Deloitte».
«Со мной бесполезно спорить BI и Deloitte, потому что я одновременно умею хорошо думать и считать! И у меня огромный опыт в математике, финансах, аудите, планировании, финансовых моделях, бухгалтерии, юриспруденции, строительстве и вообще почти везде! BI давай нам отчет Deloitte! Или верни 3,9 млрд в бюджет!» - резюмировал адвокат.
https://kaztag.kz/ru/news/stoimost-infektsionki-bi-group-zavyshena-v-3-6-raza-suleymanov
BI Group отказался предоставить полный «отчет» Deloitte по ковидным «инфекционкам»
Астана. 3 февраля. КазТАГ – Строительный холдинг BI Group отказался предоставить полный «отчет» аудиторской фирмы Deloitte («Делойт») по быстровозводимым модульным инфекционным больницам, построенным для борьбы с COVID-19 в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент агентства.
«Делойт» завершил проверку затрат по строительству инфекционных больниц в Нур-Султане и Алматы», - утверждается в сообщении строительного холдинга, которое в среду растиражировал ряд СМИ и официальных государственных ресурсов.
Однако, как выяснило агентство КазТАГ, подробный отчет аудиторов Deloitte о результатах проверки отсутствует в открытом доступе.
Редакция обратилась в сам холдинг BI Group, где отказались предоставить отчет, и заявили, что в открытом доступе ознакомиться с документом нельзя. Вопреки тому, что больницы были построены на деньги казахстанских налогоплательщиков, в строительном холдинге заявили, что «полностью раскрывать все» не могут. Это заявление полностью противоречит утверждениям председателя совета директоров BI Group Айдына Рахимбаева, который задолго до начала антикоррупционного расследования в ответ на критику общественности и их опасения по поводу коррупционных рисков неоднократно уверял, что компания раскроет подробно всю информацию о больницах, предназначенных для борьбы с коронавирусной инфекцией (КВИ).
Не оказалось отчета и на сайте компании Deloitte, в регистратуре которой в ответ на просьбу предоставить детализацию, запросили обратный контактный телефон редакции КазТАГ, пообещав «перезвонить» и сообщить, смогут они предоставить запрошенную информацию или нет. При этом сам факт проведения заявленной холдингом BI Group «проверки» в аудиторской фирме не подтвердили и не опровергли.
Также редакция МИА КазТАГ обратилась в антикоррупционную службу за комментарием по поводу последнего заявления BI Group о якобы проведенной проверке – «антикор» ведет досудебное расследование по делу о присвоении средств на строительство «инфекционок» в Нур-Султане и Шымкенте. На момент подготовки материала в ведомстве не прокомментировали информацию строительного холдинга.
18 января 2021 года стало известно, что расследование ведется в отношении руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева и директора ТОО «Bi-Industrial», которые, как уточняет Telegram-канала «Чиновник», «в апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме Т3,9 млрд из выделенных Т5,5 млрд на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекций в Алматы». Отмечалось, что «ущерб подтвержден в ходе аудиторской проверки». По информации «антикора», досудебное расследование №217500131000008 по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК было начато 16 января. В данном деле, по утверждению прокуратуры, нет подозреваемых. 29 января стало известно, что «антикор» заинтересовался еще одной «инфекционкой» BI Group – больницей в Шымкенте.
Напомним, 3 апреля 2020 года в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд – позже стало известно, что стоимость может вырасти до Т18 млрд. Возведение больниц сопровождалось многочисленными нарушениями и вызвало широкое возмущение общественности. В частности, казахстанцев возмутили размеры затрат, отсутствие ПСД, а также то, что строительство медучреждения в Алматы ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами. Кроме того, казахстанцев возмутило то, что договор по больнице в Алматы заключили с BI-Industrial уже после появления сообщения, что это территория курганов. Отдельно на нарушения, которые могут негативно отразиться на памятниках, указали историк Нурлан Атыгаев, археолог Мирас Нурмухамбетов, историк Зайнулла Самашев, а также депутаты сената. В самой компании BI Group признали допущенные нарушения, но возложили ответственность на власти.
30 ноября ряд блогеров и журналистов сообщил о том, что пациентов инфекционной больницы на 280 мест в Алматы, построенной компанией BI Group за Т5,5 млрд, перевозят в другое медучреждение из-за серьезных проблем с отоплением. Отмечалось, что здание не выдержало первых же холодов. По официальной версии чиновников, причина переезда – открытие 30 ноября нового филиала ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» по улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе, а новую больницу от BI Group было решено поставить «в резерв».
https://kaztag.kz/ru/news-of-the-day/bi-group-otkazalsya-predostavit-polnyy-otchet-deloitte-po-kovidnym-infektsionkam
Аналогичное «инфекционке» BI Group модульное здание продают почти в 49 раз дешевле
Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Аналогичное инфекционной больнице BI Group модульное здание продают почти в 49 раз дешевле, сообщает корреспондент агентства.
«Продается модульное здание общей площадью 1540 кв. м и столовая на 300 кв. м. Производство Турция, Treisan, мобильное и легко демонтируемое. Находится в Атырау, «Тенгиз». Возможна доставка, при индивидуальных договоренностях и расстоянии. Эксплуатировали 1,5 года», - опубликовал объявление подписчик Telegram-канала Kozachkov offside в комментариях.
Комментатор указал, что «в 2019-ом компания BI Group продавала такое здание по цене Т75 тыс. за кв. м», отметив, что он подписан на рассылку для партнеров холдинга.
Также отмечается, что стоимость общего административного комплекса 138 млн.
Позже адвокат по экономическим спорам Жангельды Сулейманов заявил, что стоимость инфекционной больницы, построенной инвестиционно-строительным холдингом Казахстана BI Group в Алматы, завышена в 3,6 раза.
Стоимость больницы, по оценке холдинга, оценивается в– Т4 887 018 0000 с НДС. На основании этого адвокат сравнил стоимость строительства за квадратный метр с российскими сайтами строительства офисов из сэндвич-панелей.
«Хорошо, тогда выходит, что из 940 тыс. за метр, стоимость самой стройки составляет Т329 тыс. за метр. Запомним это число. На российских сайтах строительство офисов из сэндвич-панелей (а именно такое построил BI) предлагают от 14 тыс. рублей за квадрат. Для честности пусть будет не 14 тыс., а в два раза больше 28 тыс! С учетом отделки и прочего. И кстати россияне строят за 15 дней, так что BI построил в обычные сроки. Итак, 28 тыс. рублей за квадрат, с чистовой отделкой! Учитывая объем площади больниц, скинем 5% - выходит 25 200 рублей. Учитывая, что BI якобы отработал без прибыли, скинем, например, еще 20% - получается 19 800 рублей. А если сэндвич были б/у, то скинем еще 20%, то получаем 15 840 рублей или Т89 179! BI групп заявило о Т329 тыс. за квадрат. И вот по моим данным выходит, что стоимость завышена в 3,6 раза!» - пишет Сулейманов.
https://kaztag.kz/ru/news/analogichnoe-infektsionke-bi-group-modulnoe-zdanie-prodayut-pochti-v-49-raz-deshevle
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://kz.expert/ru/materials/insayd/1941_kto_podderghivaet_bi_group.
Расходимся, все в порядке, все свои.
Цитата: NBE от 07.02.2021 11:16:01
Кто "крыша" Bi Group
https://kz.expert/ru/materials/insayd/1941_kto_podderghivaet_bi_group.
Расходимся, все в порядке, все свои.
Кто "крыша" Bi Group
https://kz.expert/ru/materials/insayd/1941_kto_podderghivaet_bi_group.
Расходимся, все в порядке, все свои.