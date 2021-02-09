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Скандалы
Times: 200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю
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Hairless 09 Февраля 2021 в 10:32:36
ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Британские службы безопасности проводят расследование в отношении почти 200 ученых Соединенного Королевства, подозреваемых в передаче Китаю секретных сведений в области новейших вооружений. Об этом сообщила в понедельник газета The Times со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, они подозреваются в нарушении "строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности" в стратегически важных областях враждебным государствам.

Британское правительство готовится, по словам источника, направить соответствующие уведомления более чем 200 гражданам Великобритании, работающим в более чем десятке университетов Соединенного Королевства. Они подозреваются в передаче Китаю результатов секретных исследований в области самых передовых военных технологий, касающихся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.

Многие из ученых, находящихся под следствием, подозреваются в непреднамеренном нарушении законов путем заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. "В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых", - заявил The Times источник.

Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет тюремного заключения, напоминает издание.

"Экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военной технологии, упомянутой в указе об экспортном контроле 2008 года, требуется лицензия на экспорт или передачу [технологий] из Великобритании", - уточнил представитель британского правительства.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10646055
https://www.thetimes.co.uk/article/hundreds-of-uk-academics-investigated-over-weapons-links-to-china-bpcks76bv
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 09.02.2021 в 11:58:30   # 771697
Лишить гражданства этих гадов и выслать в Россию! Пусть знают, как Родиной торговать.
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  Zoggyla 09.02.2021 в 16:37:54   # 771710
Год 2021, "Дело ученых"
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  старик 09.02.2021 в 19:48:51   # 771721
Британские ученые... Совковый анекдот: Трое злоумышленников пытались поджечь дом, но были пойманы на месте. После того как у них обнаружили спички бийской фабрики, их отпустили. ( для молодежи:спички этой фабрики были такого качества, что не загорались) . Так и британские ученые по определению не могли нанести ущерб своей стране, и даже наоборот ввести в заблуждение китайцев.
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