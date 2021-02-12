 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Украинский суд отменил Бендеру
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Февраля 2021 в 08:59:58
Сегодня, 11 февраля, стало известно, что суд в Киеве вернул проспекту Бандеры прежнее название.
Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Окружной административный суд города Киева постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".
Таким образом, суд отменил решение о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС "Галичина" Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Druid 12.02.2021 в 10:36:25   # 771876
Разум победил!
поощрить | покарать
  KAN13 12.02.2021 в 11:09:55   # 771880

Газ пообещали .
поощрить | покарать
  bolatbol 12.02.2021 в 11:11:19   # 771881
Скорее страх победил. При отсутствии моральных принципов поведение определяется страхом физического насилия со стороны сильных мира сего. РФ Украина не считает сильной, но Германия пока тоже придерживается антифашистских позиций
поощрить | покарать
  Nightwalker 12.02.2021 в 11:12:15   # 771882
Неужели хохлы трезвеют?
поощрить | покарать
  kubik 12.02.2021 в 13:13:15   # 771891
С Россией эта новость никак не связана, у евреев и соседней Польши есть очень обоснованные претензии к УПА , Бендере, а уж к дивизии СС тем более. Скорее всего скоро снова переименуют, менее спорно.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь