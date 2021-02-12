Украинский суд отменил Бендеру

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danilov 12 Февраля 2021 в 08:59:58
Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Окружной административный суд города Киева постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".
Таким образом, суд отменил решение о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС "Галичина" Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
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Nightwalker 12.02.2021 в 11:12:15 # 771882