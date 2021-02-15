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Скандалы
Изыскания нью-гемпширского профессора
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danilov 15 Февраля 2021 в 16:32:19
В США белый профессор выдавал себя в Twitter за темнокожую иммигрантку, чтобы писать сексистские, расистские и трансфобные комментарии.

Доцента кафедры химии в Университете Нью-Гэмпшира идентифицировал The Daily Beast. Его фейковый аккаунт с 13 тыс. читателей уже удалили, а сам мужчина уволился после четырёхмесячного расследования.

По информации AP, преподаватель также совершал нападки преимущественно на темнокожих женщин, которые не соглашались с ним, и побуждал своих подписчиков поступать так же.

Кроме того, мужчину обвинили в преследовании экс-конгрессвумен Кэти Хилл, которая ушла в отставку в 2019 году после слива фотографий в обнажённом виде, пишет The Portsmouth Herald.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.02.2021 в 18:16:54   # 772067
То что в США дозволено темнокожей иммигрантке, не дозволено белому профессору? Оригинальненько, демократичненько...
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  старик 15.02.2021 в 19:44:42   # 772076
Вот делать не хрена профессору.
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