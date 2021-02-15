Изыскания нью-гемпширского профессора

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danilov 15 Февраля 2021 в 16:32:19
Доцента кафедры химии в Университете Нью-Гэмпшира идентифицировал The Daily Beast. Его фейковый аккаунт с 13 тыс. читателей уже удалили, а сам мужчина уволился после четырёхмесячного расследования.
По информации AP, преподаватель также совершал нападки преимущественно на темнокожих женщин, которые не соглашались с ним, и побуждал своих подписчиков поступать так же.
Кроме того, мужчину обвинили в преследовании экс-конгрессвумен Кэти Хилл, которая ушла в отставку в 2019 году после слива фотографий в обнажённом виде, пишет The Portsmouth Herald.