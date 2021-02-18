Держите Иноагента!

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danilov 18 Февраля 2021 в 11:48:36
Выдавали их три зарубежных некоммерческих фонда, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.
В частности, Европейский фонд за демократию выделил «Проекту» $240 тыс., а американский Национальный фонд в поддержку демократии выписал чек на $40 тыс. Ещё $50 тыс. изданию перевёл бермудский фонд Sreda Foundation, принадлежащий Борису Зимину.
Как ранее сообщал RT, объём финансирования «Проекта» на старте составил $500 тыс.
https://russian.rt.com/russia/article/832218-proekt-badanin-finansirovanie-rassledovanie
Зарубежные спонсоры требовали от «Проекта» выпуска определённых материалов и отчёты.
К концу действия соглашения EED рассчитывал получить от «независимого» СМИ не менее 20 видео/подкастов и 35 «тематических статей», количество просмотров каждой заметки должно было быть не меньше 150 тыс.
Другой фонд, NED, выдавал деньги с целью «расширить доступ русскоязычной аудитории к высококачественным независимым расследованиям». NED интересовала и общественная реакция на заметки, и упоминание «Проекта» в зарубежных СМИ.
Баданин должен был присылать фонду по четыре финансовых и описательных отчёта в год — рассказывать, как работает редакция, хорошо ли ей удаётся достигать нужных целей.
Только фонд Sreda особых требований к изданию не выдвинул. Может, потому что Зимин-младший и Баданин лично знают друг друга: дружат на Facebook, Зимин пишет колонки на «Проекте».
Баданин обращался к своим зарубежным спонсорам с просьбой найти ему работу в США
Как стало известно RT, после запуска «Проекта» его основатель и главред настойчиво искал возможность остаться в США. Баданин просил своего собеседника из фонда NED узнать о наличии подходящих вакантных мест. Чем закончилось обсуждение этого вопроса, RT неизвестно.
Сейчас Роман Баданин выступает ответчиком в судах по делу о защите деловой репутации в связи с публикацией «Проекта» «Телега из Кремля». В ней представлены данные о связи бизнесмена Владислава Клюшина с Telegram-каналами, якобы контролируемыми администрацией президента.
Клюшин подал в суд и потребовал удалить эти сведения, сославшись на их недостоверность. В районном суде ему отказали, но в апелляции решение отменили и признали Рубина и Баданина ответственными за распространение порочащей информации, взыскав с них компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.
После этого Рубин и Баданин подали кассационную жалобу, однако срок на её подачу был пропущен и жалобу вернули без рассмотрения. Но история на этом не закончилась: на март 2021-го назначено новое заседание — предположительно, по восстановлению пропущенного срока на подачу кассационной жалобы.
Главред Проект.Медиа Роман Баданин попросил деньги на своё "независимое СМИ", когда его еще не было
- 18 мая 2018 года регистрируется домен proekt.media.
- 18-20 июля уже обрабатываются документы для американского гранта NED, Баданин получает "американский ИНН" и открывает счет.
- 1 августа выходит первый материал за авторством Баданина на сайте Проекта.
- За 2 месяца вышло всего 5 материалов (скорее всего консервы самого Баданина с "Дождя", у всех журналистов есть такие).
- 21 сентября куратор из NED отправляет Роману Баданину пакет документов на оформление гранта.
- 28 ноября выходит материал "Телега из Кремля".
- 7 декабря Баданин хвастается, что начали выходить на проектные мощности. Жалуется, что из-за текста про телеграм на них обратили внимание и просится в США.
Какие выводы:
1. Баданину в Стенфорде дали понять, что можно сделать "проект под своё имя". Так как он не был ноунеймом в медиа, мог собрать команду - ему могли дать деньги на старт под личный авторитет. Собственно, его стипендия в этом американском университете была выше в разы, чем для других на той же позиции.
2. Договорные обязательства с NED открывают доступ к материалам для расследований. Деньги? Источники? Папочки с лого спецслужб?
3. Баданин установил себе зарплату в 6000 долларов в 2018 году. В 3 раза больше, чем у кого-то другого в его проекте.
К слову. У них на сайте до сих пор написано "Мы независимое медиа".
Созданные Баданином компании с идентичными названиями, одна в Штатах, вторая в Литве, показывают, куда он изначально навострил лыжи. Прямая перспектива для главреда-расследователя — иммиграция.