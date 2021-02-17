Мэр из Техаса, рекомендовавший жителям самим справляться с непогодой, подал в отставку

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Февраля 2021 в 10:45:18
"Никто ничего не должен вам или вашей семье, как и не является обязанностью местных властей поддерживать вас в трудные времена, такие как сейчас!" - написал Бойд в Facebook. По мнению теперь уже бывшего мэра, все жалующиеся на холода являются лентяями, привыкшими к тому, что о них кто-то заботится. Вскоре, как сообщила NBC, утверждения Бойда были удалены из соцсети.
Такая реакция мэра на многочисленные призывы о помощи жителей Колорадо-Сити, лишившихся электро- и водоснабжения из-за прошедшей в понедельник в штате Техас снежной бури, вызвала бурное негодование горожан, вследствие чего он вынужден был подать в отставку, сообщил телекомпании управляющий городом Дэвид Гувер. От дальнейших комментариев он воздержался.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате