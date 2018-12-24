Форин офис протёк

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danilov 21 Февраля 2021 в 10:36:08
Речь идет об утекших в сеть документах британского дипведомства о том, как правительство Соединенного Королевства "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
"В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни", - рассказала Захарова.
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