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Скандалы
Форин офис протёк
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danilov 21 Февраля 2021 в 10:36:08
Россия ждет реакцию Лондона на утечку документов Форин-офиса о ручном управлении работой СМИ, заявил МИД.
Речь идет об утекших в сеть документах британского дипведомства о том, как правительство Соединенного Королевства "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
"В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни", - рассказала Захарова.
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