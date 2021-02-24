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Скандалы
ФБР накрыло две конторы, которые обучали своих клиентов выдавать себя за геев или политбеженцев для получения убежища
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danilov 24 Февраля 2021 в 12:33:35
«Фирма Джамгарова» и «Русская Америка» базировались в Нью-Йорке и работали в основном с гражданами России и СНГ, сообщает Министерство юстиции США. Адвокаты помогали готовить липовые документы для получения убежища.

Были в этих фирмах и сотрудники, которые учили, как обмануть американские власти. Предлагали прикинуться или членом ЛГБТ-сообщества, или гонимым за политические взгляды. Первым рассказывали, как проходить интервью во время иммиграционного разбирательства. Вторым помогали вести блоги, где кандидаты должны были критиковать свои страны и писать, что им небезопасно возвращаться на родину. Даже предоставляли услуги профессионального журналиста с Украины.

В официальном релизе Минюста приводится пример: конфиденциальный источник ФБР прикинулся клиентом с Украины, и ему один из работников «Русской Америки» посоветовал искать убежища на том основании, что в своей стране его преследуют за то, что он гей.

За услуги фирмы брали деньги. Суммы не приводятся. Обвинения предъявлены девятерым, восемь человек взяты под стражу.

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/attorneys-and-managers-fraudulent-asylum-scheme-charged-manhattan-federal-court
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.02.2021 в 13:20:46   # 772631
Плохо работают! Нужно копать глубже. Сколько пехотинцев Путина рассосалось по штатам?
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