ФБР накрыло две конторы, которые обучали своих клиентов выдавать себя за геев или политбеженцев для получения убежища

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danilov 24 Февраля 2021 в 12:33:35
Были в этих фирмах и сотрудники, которые учили, как обмануть американские власти. Предлагали прикинуться или членом ЛГБТ-сообщества, или гонимым за политические взгляды. Первым рассказывали, как проходить интервью во время иммиграционного разбирательства. Вторым помогали вести блоги, где кандидаты должны были критиковать свои страны и писать, что им небезопасно возвращаться на родину. Даже предоставляли услуги профессионального журналиста с Украины.
В официальном релизе Минюста приводится пример: конфиденциальный источник ФБР прикинулся клиентом с Украины, и ему один из работников «Русской Америки» посоветовал искать убежища на том основании, что в своей стране его преследуют за то, что он гей.
За услуги фирмы брали деньги. Суммы не приводятся. Обвинения предъявлены девятерым, восемь человек взяты под стражу.
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/attorneys-and-managers-fraudulent-asylum-scheme-charged-manhattan-federal-court