Фирма Roche в центре международного скандала

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danilov 24 Февраля 2021 в 14:38:35
Лекарство одобрено американской FDA, но в резолюции регулятора отмечена скромная эффективность.
Несмотря на это, ВОЗ рекомендовал препарат для лечения свиного гриппа H1N1. Плотно закупились им тогда Великобритания, Канада, США, Израиль и Австралия, но вот с COVID-19 Тамифлю оказался не столь эффективным.
Кроме того, были выявлены новые побочки. Производитель получил более 3 тыс. сообщений из разных стран о психоневрологических расстройствах на фоне приема Тамифлю.
Как выяснилось, разработчики знали обо всем и просто скрыли полные данные об исследованиях.
Непонимающий
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