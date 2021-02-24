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Скандалы
Фирма Roche в центре международного скандала
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danilov 24 Февраля 2021 в 14:38:35
Дело в швейцарском препарате - иммуномодуляторе Тамифлю.

Лекарство одобрено американской FDA, но в резолюции регулятора отмечена скромная эффективность.

Несмотря на это, ВОЗ рекомендовал препарат для лечения свиного гриппа H1N1. Плотно закупились им тогда Великобритания, Канада, США, Израиль и Австралия, но вот с COVID-19 Тамифлю оказался не столь эффективным.

Кроме того, были выявлены новые побочки. Производитель получил более 3 тыс. сообщений из разных стран о психоневрологических расстройствах на фоне приема Тамифлю.

Как выяснилось, разработчики знали обо всем и просто скрыли полные данные об исследованиях.
Непонимающий

За 20 лет Roche продала препарат на сумму более $18 млрд. Впереди у компании судебные разбирательства и серьезные издержки..
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.02.2021 в 15:12:43   # 772643
Охренеть! 20 лет эти гниды продавали фактически яд с непредсказуемыми побочками, совестливо краснея в кулуарах. ФАРМАзоны.
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  lokidogma 24.02.2021 в 15:22:35   # 772645
99% всех лекарств яд в той или иной пропорции. Даже у витаминов длинный список побочки и противопоказаний. Так что думайте прежде чем в себя пихать волшебные таблетки
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