Вскрыли голубчиков

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danilov 25 Февраля 2021 в 16:04:57
Финансирование проходило через теневой отдел в FCO Великобритании, известный как Counter Disinformation & Media Development (CDMD) (Бюджетные цифры по отделу официально не разглашаются по соображениям национальной безопасности). Согласно просочившимся документам, медиа-организации действовали вместе с группой разведчиков в секретной организации, известной просто как «Консорциум».
Программы FCO, согласно документам, осуществлялись партнерстве с Bellingcat, Meduza и Mediazona.
Примечательно, что представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер косвенно подтвердила подлинность документов. Отвечая на вопросы издания Grayzone по электронной почте, Верекер заявила:
«Вывод о том, что Фонд Thomson Reuters занимался “секретной деятельностью”, является неточным и искажает нашу работу в интересах общества. На протяжении десятилетий мы открыто поддерживали свободную прессу и помогали журналистам во всем мире развивать навыки, необходимые для независимого освещения».
Кроме того, те же источники (группа хакеров Anonymous) в октябре 2020 года слили в сеть документы FCO, в которых говорилось об усилиях Великобритании по смене режима в Сирии. Их подлинность была подтверждена министерством.
В российском МИДе уже успели отреагировать на просочившиеся документы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook заявила: «Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании».
https://telegra.ph/Operation-Integrity-Initiative-British-informational-war-against-all-Part-1-02-05
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