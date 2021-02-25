 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Вскрыли голубчиков
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Февраля 2021 в 16:04:57
В сеть просочились документы Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании (FCO), в которых говорится, что ведомство спонсировало Reuters и BBC для проведения серии программ, направленных на содействие смене режима внутри России и подрыв ее правительства в Восточной Европе и Центральной Азии.

Финансирование проходило через теневой отдел в FCO Великобритании, известный как Counter Disinformation & Media Development (CDMD) (Бюджетные цифры по отделу официально не разглашаются по соображениям национальной безопасности). Согласно просочившимся документам, медиа-организации действовали вместе с группой разведчиков в секретной организации, известной просто как «Консорциум».

Программы FCO, согласно документам, осуществлялись партнерстве с Bellingcat, Meduza и Mediazona.

Примечательно, что представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер косвенно подтвердила подлинность документов. Отвечая на вопросы издания Grayzone по электронной почте, Верекер заявила:

«Вывод о том, что Фонд Thomson Reuters занимался “секретной деятельностью”, является неточным и искажает нашу работу в интересах общества. На протяжении десятилетий мы открыто поддерживали свободную прессу и помогали журналистам во всем мире развивать навыки, необходимые для независимого освещения».

Кроме того, те же источники (группа хакеров Anonymous) в октябре 2020 года слили в сеть документы FCO, в которых говорилось об усилиях Великобритании по смене режима в Сирии. Их подлинность была подтверждена министерством.

В российском МИДе уже успели отреагировать на просочившиеся документы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook заявила: «Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании».

https://telegra.ph/Operation-Integrity-Initiative-British-informational-war-against-all-Part-1-02-05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 25.02.2021 в 17:11:20   # 772737
Конечно, не правда. Это другое! Читайте, Маша, дальше. Хорошо хоть, что вам можно еще читать другое.
поощрить | покарать
  Konstant 25.02.2021 в 17:35:43   # 772740
Ну ведь правда они ж так инфу преподносят читать противно, все статьи через два три предложения понятно откуда ноги растут и кто откуда автор.Им явно не нужно что бы те кто с ними не согласен жили спокойно
поощрить | покарать
  старик 25.02.2021 в 19:26:56   # 772767
Да ну на хрен! Чтобы Великая Британия занималась такими грязными делами?
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь