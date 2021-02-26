"Искандеры-М" в Карабахе не применялись — Минобороны

Они все отличники. Сказал он это намеренно.Потому , что если скажут , что Искандеры хорошие , то значит у военных руки из жопы растут,а если военные хорошие , значит оружие за которое топят хреновое. А то, что там не Искандер , а Луна была или Р-17, да кому это интересно, ракета ведь.