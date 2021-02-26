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Скандалы
"Искандеры-М" в Карабахе не применялись — Минобороны
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danilov 26 Февраля 2021 в 12:05:40
Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов».

По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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  Zoggyla 26.02.2021 в 12:26:53   # 772855
Типичный сороский болтун.
В былые времена у властьимущих были референты, Они всячески старались, чтобы первые руководители не несли пургу и имели достоверные сведения о предмете разговора. Работа у них такая. А сейчас...Власть двоечников и просто неграмотных.
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  kubik 26.02.2021 в 14:03:10   # 772873
Они все отличники. Сказал он это намеренно.
Потому , что если скажут , что Искандеры хорошие , то значит у военных руки из жопы растут,а если военные хорошие , значит оружие за которое топят хреновое. А то, что там не Искандер , а Луна была или Р-17, да кому это интересно, ракета ведь.
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  Zoggyla 26.02.2021 в 14:12:56   # 772874
Цитата: kubik от 26.02.2021 08:03:10
Они все отличники. Сказал он это намеренно.
Потому , что если скажут , что Искандеры хорошие , то значит у военных руки из жопы растут,а если военные хорошие , значит оружие за которое топят хреновое. А то, что там не Искандер , а Луна была или Р-17, да кому это интересно, ракета ведь.
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