Критика вакцин

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danilov 09 Марта 2021 в 15:12:10
"Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин", – заявил он газете The Wall Street Journal.
"Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", – добавил Песков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", – добавил Песков.Добавил бы еще точно такое же высказывание о хакерских атаках на российские госорганы, которые случаются по моему каждый день, и Россия при этом молчит, а американцы вопят не своим голосом про атаки, которые в современном мире по моему обыденное явление .