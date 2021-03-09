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Скандалы
Критика вакцин
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danilov 09 Марта 2021 в 15:12:10
Российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в некоторых СМИ публикаций с критикой западных вакцин от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин", – заявил он газете The Wall Street Journal.

"Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", – добавил Песков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 09.03.2021 в 15:38:51   # 773666
Да по поводу критики западных вакцин даже делать ничего не нужно - производители сами с этой задачей прекрасно справляются то у них в прямом эфире санитарка в обморок упадет и потом скончается после прививки, то умрет с десяток другой провакцинированных, то полезут побочные эффекты... Рука Кремля, однако, везде .
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  старик 09.03.2021 в 20:01:19   # 773695
Quote:
"Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой "Спутника V" как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час", – добавил Песков.
Добавил бы еще точно такое же высказывание о хакерских атаках на российские госорганы, которые случаются по моему каждый день, и Россия при этом молчит, а американцы вопят не своим голосом про атаки, которые в современном мире по моему обыденное явление .
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