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Скандалы
Никто не хотел оскорблять!
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GoodZone 10 Марта 2021 в 15:51:33
Компания КТЖ извинилась перед жителями столицы за свое шуточное поздравление в честь 8 Марта. В женский праздник на фасаде центрального здания нацкомпании крутился оригинальный анимационный ролик, текст которого оскорбил многих астанчанок. В нем они обнаружили непристойный посыл.

- Мы приносим свои официальные извинения за любые отрицательные эмоции, вызванные этим роликом. При подготовке видео­ролика компания не преследовала цели оскорбить или унизить представительниц женского пола. Компания выражает признательность, уважение и восхищение женщинами, которые наравне с мужчинами трудятся на стальных магистралях страны, ответственно выполняя порой совсем не женскую работу, - объяснили в пресс-службе КТЖ.

В нацкомпании работают более 24 тысяч женщин, что составляет пятую часть от общего количества всего персонала.

37-этажное здание КТЖ по вечерам всегда превращается в гигантский цифровой рекламный щит. Светодиодный экран высотой 27 этажей располагается с 9-го по 36-й этаж. Чтобы зажечь сооружение, требуется 7 тысяч светодиодных линеек, которые вмещают 45 тысяч светящихся точек.

Новая динамичная реклама КТЖ в выходные дни сразу бросилась в глаза жителям города. В ней кокетливо улыбающаяся девушка, нарисованная в стиле японского аниме и в обтягивающей форме проводницы, бросает такую фразу: “Слушай, дорогой, давай обойдемся без тюльпанов и конфет. Мне просто нужен длинный... стальной... надежный… поезд! Железные леди КТЖ выбирают только надежных. С 8 Марта, дорогие наши девушки. Поздравляют вас стальные парни КТЖ” .

Однако многие женщины возмутились этим поздравлением, назвав его пошлым и скабрезным. В соцсетях писали, мол, ладно бы еще запостили такую рекламу в интернете или на окраине города, так ведь нет: крутили гигантскую рекламу площадью 6 тысяч квадратных метров прямо в центре Нур-Султана.

https://time.kz/articles/zloba/2021/03/09/nikto-ne-hotel-oskorblyat
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