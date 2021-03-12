СНБО Украины вернул «Мотор Сич» в госсобственность

Цитата: Васяй от

Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали. Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.

Китаю необходимо строить двигатели для самолетов , поэтому предприятия должны были работать, а кураторам Зеленского нужно ,чтобы Китай самолеты не строил, и предприятие стояло, у них свои двигателестроители недогружены.В чем правота Украины?