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Скандалы
СНБО Украины вернул «Мотор Сич» в госсобственность
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danilov 12 Марта 2021 в 08:50:26
Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в государственную собственность.

О решении национализации предприятия заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что убытки инвесторов будут компенсированы.

«На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сообщил он.

Представители компании Beijing Skyrizon из Китая подали иск в арбитражный суд на Украину на сумму в 3,6 миллиарда долларов. В КНР считают несправедливыми национализацию предприятия, противоречащей принципам рыночной экономики.

Ранее руководитель предприятия сообщил, что «Мотор Сич» выживает только благодаря старым заказчикам и без помощи со стороны Киева.

https://riafan.ru/1402697-snbo-ukrainy-vernul-motorsich-v-gossobstvennost
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 12.03.2021 в 08:59:13   # 773881
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
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  kubik 12.03.2021 в 09:29:32   # 773886
Цитата: Васяй от 12.03.2021 02:59:13
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.

Китаю необходимо строить двигатели для самолетов , поэтому предприятия должны были работать, а кураторам Зеленского нужно ,чтобы Китай самолеты не строил, и предприятие стояло, у них свои двигателестроители недогружены.
В чем правота Украины?
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  Маке0912 12.03.2021 в 09:34:44   # 773888
Китай уже готовит иски. В общем на 3,5 миллиарда.
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  Serg155 12.03.2021 в 09:35:21   # 773889
Цитата: Васяй от 12.03.2021 02:59:13
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.

Какое же оно правильное??? Нагло кинули Китайцев на круглую сумму, даже среди денежных "акул" это не по поняткам, простой беспредел. Китайцы не промах, уже подали в суд не на 3.6, а на 5 лярдов, так что в скором времени предприятие задохнется и вместо сала будут давиться коржиками.
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  Konstant 12.03.2021 в 09:48:31   # 773892
Какому украинскому народу вернут предприятие?уточнять надо что 2 3 украинским гражданам
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  Hairless 12.03.2021 в 10:04:58   # 773898
Цитата: kubik от 12.03.2021 03:29:32
Цитата: Васяй от 12.03.2021 02:59:13
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.

Китаю необходимо строить двигатели для самолетов , поэтому предприятия должны были работать, а кураторам Зеленского нужно ,чтобы Китай самолеты не строил, и предприятие стояло, у них свои двигателестроители недогружены.
В чем правота Украины?

Добавлю: все обязательства по содержанию (в частности, зарплата) этого полудохлого предприятия, не говоря уж о вложениях в развитие, с момента национализации переходят на госбюджет, который держится только за счет займов МВФ.
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  Васяй 12.03.2021 в 10:39:20   # 773901
Предприятие НАЦИОНАЛИЗИРОВАНО,возвращено в собственность ГОСУДАРСТВА.Китайцев кинули конечно-пусть свое изобретают копирайтеры.А что с ним будет в дальнейшем другой вопрос.
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  kubik 12.03.2021 в 11:57:26   # 773904
Цитата: Васяй от 12.03.2021 04:39:20
Предприятие НАЦИОНАЛИЗИРОВАНО,возвращено в собственность ГОСУДАРСТВА.Китайцев кинули конечно-пусть свое изобретают копирайтеры.А что с ним будет в дальнейшем другой вопрос.

А что они будут делать и кому будут продавать свою продукцию? РФ нельзя, Китай крупные заказы не разместит, заводы стоять не могут. Это фантастические затраты на простое поддержание работоспособности. Кто платить будет персоналу ?
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