СНБО Украины вернул «Мотор Сич» в госсобственность

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danilov 12 Марта 2021 в 08:50:26
О решении национализации предприятия заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что убытки инвесторов будут компенсированы.
«На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сообщил он.
Представители компании Beijing Skyrizon из Китая подали иск в арбитражный суд на Украину на сумму в 3,6 миллиарда долларов. В КНР считают несправедливыми национализацию предприятия, противоречащей принципам рыночной экономики.
Ранее руководитель предприятия сообщил, что «Мотор Сич» выживает только благодаря старым заказчикам и без помощи со стороны Киева.
https://riafan.ru/1402697-snbo-ukrainy-vernul-motorsich-v-gossobstvennost
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Цитата: Васяй от 12.03.2021 02:59:13
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
Китаю необходимо строить двигатели для самолетов , поэтому предприятия должны были работать, а кураторам Зеленского нужно ,чтобы Китай самолеты не строил, и предприятие стояло, у них свои двигателестроители недогружены.
В чем правота Украины?
Цитата: Васяй от 12.03.2021 02:59:13
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
Какое же оно правильное??? Нагло кинули Китайцев на круглую сумму, даже среди денежных "акул" это не по поняткам, простой беспредел. Китайцы не промах, уже подали в суд не на 3.6, а на 5 лярдов, так что в скором времени предприятие задохнется и вместо сала будут давиться коржиками.
Цитата: kubik от 12.03.2021 03:29:32
Китаю необходимо строить двигатели для самолетов , поэтому предприятия должны были работать, а кураторам Зеленского нужно ,чтобы Китай самолеты не строил, и предприятие стояло, у них свои двигателестроители недогружены.
В чем правота Украины?
Цитата: Васяй от 12.03.2021 02:59:13
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
Не сторонник Украины,но решение для страны 100% правильное.Лишь бы потом америгозы бесплатно не отжали.
Китаю необходимо строить двигатели для самолетов , поэтому предприятия должны были работать, а кураторам Зеленского нужно ,чтобы Китай самолеты не строил, и предприятие стояло, у них свои двигателестроители недогружены.
В чем правота Украины?
Добавлю: все обязательства по содержанию (в частности, зарплата) этого полудохлого предприятия, не говоря уж о вложениях в развитие, с момента национализации переходят на госбюджет, который держится только за счет займов МВФ.
Цитата: Васяй от 12.03.2021 04:39:20
Предприятие НАЦИОНАЛИЗИРОВАНО,возвращено в собственность ГОСУДАРСТВА.Китайцев кинули конечно-пусть свое изобретают копирайтеры.А что с ним будет в дальнейшем другой вопрос.
Предприятие НАЦИОНАЛИЗИРОВАНО,возвращено в собственность ГОСУДАРСТВА.Китайцев кинули конечно-пусть свое изобретают копирайтеры.А что с ним будет в дальнейшем другой вопрос.
А что они будут делать и кому будут продавать свою продукцию? РФ нельзя, Китай крупные заказы не разместит, заводы стоять не могут. Это фантастические затраты на простое поддержание работоспособности. Кто платить будет персоналу ?