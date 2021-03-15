В Польше сообщили об обмане Украины при покупке российского газа

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GoodZone 15 Марта 2021 в 12:45:51
Автор статьи обратил внимание на прекращение поставок голубого топлива в страну в 2015 году после того, как Киев "перестал платить по счетам". Этот шаг на Украине восприняли как "политический шантаж" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".
"Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды", — подчеркнул Щенсняк.
По мнению эксперта, для легализации этой системы в Киеве придумали "виртуальный реверс", а также так называемый механизм "накручивания счетчика". Как отметил публицист, речь идет о небольшой трубопроводной петле у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ.
Щенсняк считает, что в итоге украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
"Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — заявил эксперт.
Польский эксперт пришел к выводу, что западные поставщики и их украинские партнеры смогли "прекрасно зарабатывать на простой схеме".
https://ria.ru/20210314/gaz-1601119970.html
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