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Скандалы
В Польше сообщили об обмане Украины при покупке российского газа
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GoodZone 15 Марта 2021 в 12:45:51
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал о тяжелых последствиях для жителей Украины в результате "отказа" властей от газа из России, пишет Myśl Polska.

Автор статьи обратил внимание на прекращение поставок голубого топлива в страну в 2015 году после того, как Киев "перестал платить по счетам". Этот шаг на Украине восприняли как "политический шантаж" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".

"Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды", — подчеркнул Щенсняк.

По мнению эксперта, для легализации этой системы в Киеве придумали "виртуальный реверс", а также так называемый механизм "накручивания счетчика". Как отметил публицист, речь идет о небольшой трубопроводной петле у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ.

Щенсняк считает, что в итоге украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.

"Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — заявил эксперт.

Польский эксперт пришел к выводу, что западные поставщики и их украинские партнеры смогли "прекрасно зарабатывать на простой схеме".

https://ria.ru/20210314/gaz-1601119970.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 15.03.2021 в 15:36:15   # 774096
Так изначально об этом говорилось.
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  GoodZone 15.03.2021 в 15:42:35   # 774098
За что майданили? сколько жизней положили, поломали и сколько еще положат и поломают... а все ради того, чтобы кто-то набивал карманы, прикрываясь красивыми словами о демократии, свободе и евроценностях? 40 миллионов человеческих судеб... коту под хвост.
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