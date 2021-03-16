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"Опозорились": актюбинские чиновники вручили многодетной семье фиктивный сертификат на 2 млн тенге
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danilov 16 Марта 2021 в 16:42:46
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bIP6bIC
16.03.2021 в 16:49:57
# 774195
Браво чиновники!
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строитель
16.03.2021 в 17:13:14
# 774198
ебаное стыдобища
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Маке0912
16.03.2021 в 17:51:30
# 774204
Позор на весь мир.
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Денис222
16.03.2021 в 18:14:51
# 774212
На, что рассчитывали эти дармоеды чины?
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старик
16.03.2021 в 18:26:00
# 774216
Эти мерзавцы чиновники ОТ ИМЕНИ АКИМАТА "вручили" семье деньги волонтеров! Они будут продолжать работать на своих должностях?
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