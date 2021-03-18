Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 18 Марта 2021 в 09:48:35
Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле, встали на одно колено, тогда как Карасев, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый арбитр белорус Алексей Кульбаков решили не присоединяться к акции
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот у англичан - да, рыльце в пушку, работорговля была привилегией британской короны. Так что "Манчестер", если хочет, может хоть раком встать.
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:22:59
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Децлом решил сделаться?
Цитата: Panasonic от 18.03.2021 04:32:00А кто это такой?
Децлом решил сделаться?
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:22:59
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Децлом решил сделаться?
Цитата: Panasonic от 18.03.2021 04:32:00
Децлом решил сделаться?
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:22:59
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
Децлом решил сделаться?
с умничать решил?
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:33:45
А кто это такой?
А кто это такой?
А тебя в гугле
Цитата: Dee от 18.03.2021 04:35:39
с умничать решил?
с умничать решил?
СУмничать. Школу прогуливал?
Цитата: Panasonic от 18.03.2021 05:11:28
СУмничать. Школу прогуливал?
Цитата: Dee от 18.03.2021 04:35:39
с умничать решил?
с умничать решил?
СУмничать. Школу прогуливал?
было дело, как будто у тебя рыльце в пушку?