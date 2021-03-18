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Скандалы
Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов
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GoodZone 18 Марта 2021 в 09:48:35
Бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».



Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле, встали на одно колено, тогда как Карасев, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый арбитр белорус Алексей Кульбаков решили не присоединяться к акции

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 18.03.2021 в 10:14:36   # 774373
Правильно. Не за что славянам извиняться перед неграми.
Вот у англичан - да, рыльце в пушку, работорговля была привилегией британской короны. Так что "Манчестер", если хочет, может хоть раком встать.
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  Zoggyla 18.03.2021 в 10:22:59   # 774374
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!
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  Panasonic 18.03.2021 в 10:32:00   # 774376
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:22:59
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!

Децлом решил сделаться?
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  Zoggyla 18.03.2021 в 10:33:45   # 774377
Цитата: Panasonic от 18.03.2021 04:32:00
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:22:59
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!

Децлом решил сделаться?
А кто это такой?
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  Dee 18.03.2021 в 10:35:39   # 774379
Цитата: Panasonic от 18.03.2021 04:32:00
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:22:59
Серега, Игорь и Максимка
Ребята с Нашего Двора
Им по хрен эта БэЛээМка
Ведь наши парни - хоть куда!

Децлом решил сделаться?

с умничать решил?
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  Panasonic 18.03.2021 в 11:10:10   # 774385
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  Panasonic 18.03.2021 в 11:11:28   # 774386
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  Dee 18.03.2021 в 14:24:04   # 774401
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