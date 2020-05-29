Казахские рыцари Мальты. У кого в Казахстане «золотые» паспорта?

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Гость 22 Марта 2021 в 12:32:15
Как сообщает Kz.media, обнародовал эту информацию Telegram-канал «Выход к морю». Его авторы изучили списки лиц, получивших гражданство Мальты, публиковавшиеся в правительственной газете Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta с 2015 по 2019 год.
Telegram-канал в своей публикации приводит много деталей и подробностей.
«Документы на получение мальтийского гражданство семья бывшего председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова подала еще до того, как глава семейства покинул госслужбу в январе 2017 года. Процедура получения нового документа занимает не менее 12 месяцев, а паспорта были не позже декабря того же года. Вместе с ним резидентами Мальты стали его супруга Ксения Фишер (директор Алматинского завода керамики), а также дети – сын Дамит и дочь Камила».
В 2001 году Данияр Еренчинов был членом правления института развития ОАО «Астана-Финанс» (компания была переформатирована в банк и обанкрочена). Затем ушел в бизнес. В 2013 году снова вернулся на госслужбу, сначала в министерство охраны окружающей среды, затем в ««Правительстве для граждан». В 2014-2017 годы занимал должность председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Эту должность он покинул «по собственному желанию» на фоне скандалов, связанных с работой ЦОН после введения обязательной регистрации по месту жительства.
Как следует из списка аффилированных лиц АО «Tengri Bank» от 1 апреля текущего года, семья Еренчиновых не вышла из гражданства Казахстана. Все они указаны как резиденты страны.
Банкир Талгат Куанышев с семьей получил мальтийские паспорта в 2017 году.
«Это супруга Дана Карабаева, сыновья Данияр, Тимур и Амир, а также две дочери — Динара и Диляра. В 2016 году глава семейства покинул должность председателя правления АО «ForteBank», подконтрольного казахстанскому предпринимателю Булату Утемуратову. В различных финансовых структурах бизнесмена Талгат Куанышев проработал почти 20 лет. В разное время он принимал участие в руководстве АТФ Банком, Альянс Банком, Метрокомбанком и банком Kassa Nova. Отказались ли Куанышевы от казахстанского гражданства, неизвестно», — отмечается в публикации.
Среди граждан Мальты обнаружена и семья другого известного казахстанского банкира Вячеслава Кима, входящего в список Forbes Казахстан) – супруга Татьяна Ким, сын Михаил и дочь София.
Вячеслав Ким, как известно, в Kaspi Group и Kaspi.kz владеет долей (38,16%) крупнейшего розничного банка АО «Kaspi Bank». В Kaspi.kz он занимает должность председателя совета директоров. Владеет также долей в самом крупном в Казахстане сетевом ретейлере Magnum Cash&Carry, которую ранее выкупил у бизнесмена Кенеса Ракишева.
Бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин вместе с женой Ольгой и сыновьями Александром и Антоном получили паспорта Мальты тоже три года назад.
Вместе с Александром Скрипкой и Александром Абрамовым он через кипрские офшоры Olisol Petroleum Limited и Olisol Investments Limited владеет ТОО «Olisol Petroleum». Им же принадлежит почти 10% в Tethys Petroleum Limited зарегистрированной на Каймановых островах, которая занимается нефте- и газодобычей в Западном Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
Федор Осинин является также главой Еврейского конгресса Казахстана и местного представительства Евроазиатского еврейского конгресса. ЕАЕК был создан в 2002 году казахстано-израильским бизнесменом, совладельцем Евразийской группы Александром Машкевичем.
О выходе Осинина и его семьи из гражданства Казахстана не сообщается.
Кстати, по данным Transparency International, казахстанцы входят в тройку лидеров на постсоветском пространстве среди обладателей т.н. «золотых европейских паспортов»: иностранное гражданство в обмен на инвестиции.
Вместо справки
Мальта — небольшой остров в Средиземном море, в 2004 году стала стала членом Евросоюза, а в 2013-м начала выдавать иностранцам так называемые «инвестиционные» паспорта. В какую сумму обходятся такие паспорта, желающим их получить?
Основной взнос, уплачиваемый за такую покупку, составляет €650 тысяч. Из этого «пожертвования» в Национальный фонд социального развития выделяются две суммы: €350 тысяч вкладываются в приобретение недвижимости, €150 тысяч — в государственные ценные бумаги, из которых €10 тысяч — невозвращаемый депозит, выяснили на Telegram-канале.
Дополнительные сборы нужно уплатить за членов семьи: за жену/мужа и несовершеннолетних детей по €25 тысяч, за взрослых детей и родителей старше 55 лет — по €50 тысяч.
Кроме того, за юридическую проверку с приобретателя паспорта возьмут еще €7500 и по €5000 с каждого совершеннолетнего родственника — супруга, взрослых детей или родителей, €3000 с несовершеннолетних, и удержат банковские сборы по €500 или €200 евро с человека в зависимости от возраста.
То есть за семью с двумя совершеннолетними детьми заявителю придется выложить €824 500.
И здесь, наверное, нечему удивляться. Не секрет, что многие казахстанские чиновники и бизнесмены покупают недвижимость и имеют бизнес за рубежом на случай непредвиденных обстоятельств. Ведь никто не знает, как обернется к ним судьба в Казахстане — одной из самых «стабильных» стран мира.
https://knews.kg/2020/05/29/kazahskie-rytsari-malty-u-kogo-v-kazahstane-zolotye-pasporta/
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