Объехавших полмира иностранцев неприятно удивили полицейские в Казахстане

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danilov 31 Марта 2021 в 10:10:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Во вторых если уж мелкие полицаи с них требовали деньги просто за то что они едут. А теперь представьте каково их мнение по полиции в целом?? Явно подумали что при обращении в полицию с них потребуют еще больше денег
ЗЫ. А это точно немцы, а не эстонцы?
alpha_portal 31.03.2021 в 10:56:01 # 775228
Заявления, проверки, ниче не знаем - просто позор! Эти ша@алы в пагонах из Казахстана сделали дырку от кормана. Туризм развивать? Вы там наверху никогда ничего не разовьете кроме геммороя на своей заднице. Позор! Позор! Позор! И еще раз Позор! Распустить службу усб и антикор в полном составе! Ввести пожизненную статью за коррупцию! И зкончить этот унизительный бардак на дорогах страны!
Наши коррупционеры умеют дурачками прикидываться .
Sr. Leonsio 31.03.2021 в 11:53:30 # 775230
А тут хобана - бинго! Немцы за рулем. Тэээк, иди сюда, у тебя евро много.
Можно же сверху дать указание, не кошмарить туристов. Ну сколько они там срубят с них? А так позор на весь мир
Цитата: СССР от 31.03.2021 05:55:20
Я уже сомневаюсь в нашей гостеприимности.
Можно же сверху дать указание, не кошмарить туристов. Ну сколько они там срубят с них? А так позор на весь мир
Я уже сомневаюсь в нашей гостеприимности.
Можно же сверху дать указание, не кошмарить туристов. Ну сколько они там срубят с них? А так позор на весь мир
- Что значит "не кошмарить туристов"? Ментам-говноедам нет разницы, кого кошмарить, особенно гаишникам. Тем более, что они в основном на трассах поднатасканные стоят, просто так никого не трогают. Просто выдумывают нарушения и начинают оформлять, благо у нас штрафы ибанутые и на месте заплатить невозможно, особенно иностранцам. А там дальше чистая психология, кто раньше поведётся и заднюю включит. Обычно это "клиенты". А менты ничем не рискуют, ведь в любой момент есть возможность сыграть доброго дядю и отпустить, если человек не сдался, ведь в суде надо всё доказывать, а это жопа. Поэтому совет такой: никогда ничего не признавайте, не подписывайте, требуйте видео и фото нарушения и идите до конца, пусть потом они в суде свои протоколы фактами доказывают. Но это только если Вы точно правы. А если нет и у них есть доказательства, то лучше признать и заплатить половину от штрафа.
Ну сколько они там срубят с них?10 тысяч тенге! Могу предположить что это дневная "выручка" мента.