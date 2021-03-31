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Скандалы
Объехавших полмира иностранцев неприятно удивили полицейские в Казахстане
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danilov 31 Марта 2021 в 10:10:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 31.03.2021 в 10:17:12   # 775224
еще бы они обратились... Во первых они путешествовали и не рассчитывали наверное длительных остановок на разборки с мвд.
Во вторых если уж мелкие полицаи с них требовали деньги просто за то что они едут. А теперь представьте каково их мнение по полиции в целом?? Явно подумали что при обращении в полицию с них потребуют еще больше денег
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  Zoggyla 31.03.2021 в 10:47:22   # 775225
Шел 21й год, Лаура и Ульрих решили мстить. Какие мстительные немцы!
ЗЫ. А это точно немцы, а не эстонцы?
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  строитель 31.03.2021 в 10:48:24   # 775226
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  alpha_portal 31.03.2021 в 10:56:01   # 775228
Че за репортаж вобще? 19 год?! Серьезно?!
Заявления, проверки, ниче не знаем - просто позор! Эти ша@алы в пагонах из Казахстана сделали дырку от кормана. Туризм развивать? Вы там наверху никогда ничего не разовьете кроме геммороя на своей заднице. Позор! Позор! Позор! И еще раз Позор! Распустить службу усб и антикор в полном составе! Ввести пожизненную статью за коррупцию! И зкончить этот унизительный бардак на дорогах страны!
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  KAN13 31.03.2021 в 11:36:26   # 775229

Наши коррупционеры умеют дурачками прикидываться .
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  Sr. Leonsio 31.03.2021 в 11:53:30   # 775230
Немецкие номера на УАЗе, это как красная тряпка на быка. Поэтому их и останавливали, в надежде, что там наши местные рыбаки сидят и прикрывают наши номера от камер. Кто из наших полицаев разбирается, что на номерах регистрационные шильды стоят.
А тут хобана - бинго! Немцы за рулем. Тэээк, иди сюда, у тебя евро много.
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  СССР 31.03.2021 в 11:55:20   # 775231
Я уже сомневаюсь в нашей гостеприимности.
Можно же сверху дать указание, не кошмарить туристов. Ну сколько они там срубят с них? А так позор на весь мир
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  Аристарх 31.03.2021 в 12:39:57   # 775234
Цитата: СССР от 31.03.2021 05:55:20
Я уже сомневаюсь в нашей гостеприимности.
Можно же сверху дать указание, не кошмарить туристов. Ну сколько они там срубят с них? А так позор на весь мир

- Что значит "не кошмарить туристов"? Ментам-говноедам нет разницы, кого кошмарить, особенно гаишникам. Тем более, что они в основном на трассах поднатасканные стоят, просто так никого не трогают. Просто выдумывают нарушения и начинают оформлять, благо у нас штрафы ибанутые и на месте заплатить невозможно, особенно иностранцам. А там дальше чистая психология, кто раньше поведётся и заднюю включит. Обычно это "клиенты". А менты ничем не рискуют, ведь в любой момент есть возможность сыграть доброго дядю и отпустить, если человек не сдался, ведь в суде надо всё доказывать, а это жопа. Поэтому совет такой: никогда ничего не признавайте, не подписывайте, требуйте видео и фото нарушения и идите до конца, пусть потом они в суде свои протоколы фактами доказывают. Но это только если Вы точно правы. А если нет и у них есть доказательства, то лучше признать и заплатить половину от штрафа.
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  Денис222 31.03.2021 в 14:30:59   # 775237
Ну а как должно быть в мегакоррумпированном государстве? Пусть спасибо скажут, что они лишились только денег...в следующий раз будут уточнять куда они едут...
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  Hairless 31.03.2021 в 14:53:26   # 775242
А эта б... леди - пресс-секретарь МВД - не в курсе, что немцы - это не граждане РК, не знают и не обязаны знать про короткий номер и что-там-еще, куда нужно сообщать?
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  старик 31.03.2021 в 18:09:19   # 775251
Quote:
Ну сколько они там срубят с них?
10 тысяч тенге! Могу предположить что это дневная "выручка" мента.
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  Ал 31.03.2021 в 20:49:59   # 775266
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  DITRX 31.03.2021 в 21:57:06   # 775270
В Индий у кормаников есть правило не трогать туристов. Не дай бог туриста обворуют или нанесут увечья то государства всех трести будут. Вот что значит развития туризма.
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