Визит Владимира Познера в Тбилиси вызвал акции протеста

01 апр, 00:23В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита ПознераПротестующие считают, что журналиста не должны были впускать в страну из-за позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сам он заявил, что приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, а «не говорить о политике»...Ряд политиков, например депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В частности, Познер ранее заявлял https://pozneronline.ru/2017/11/19774/, что абхазский народ не хотел быть в составе Грузии. «И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии», — сказал он в 2017 году....Подробнее на РБК: