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Скандалы
Визит Владимира Познера в Тбилиси вызвал акции протеста
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danilov 01 Апреля 2021 в 21:29:37
Министерство внутренних дел Грузии пояснило, почему российскому телеведущему Владимиру Познеру разрешили въехать в страну, несмотря на действующий в Грузии "закон об оккупации", в ведомстве отметили, что журналист имеет гражданство США и не нарушил закон.



Познер въехал в страну по американскому паспорту. Вот что бывает, когда забываешь, что в молодых европейских демократиях бьют не по паспорту, а по морде.

Изгнание Познера из Тбилиси. Кому выгоден хаос в Грузии?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 01.04.2021 в 21:52:35   # 775309
Quote:
01 апр, 00:23
В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера
Протестующие считают, что журналиста не должны были впускать в страну из-за позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сам он заявил, что приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, а «не говорить о политике»
...
Ряд политиков, например депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В частности, Познер ранее заявлял https://pozneronline.ru/2017/11/19774/, что абхазский народ не хотел быть в составе Грузии. «И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии», — сказал он в 2017 году.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6064e0739a794731c9d684ba?

Quote:
О праве народа на самоотделение и вопросе сохранения целостности государства https://pozneronline.ru/2017/11/19774/
13.11.2017 Реплики
Я не стал в сегодняшней программе «Познер» говорить с госпожой Бурджанадзе об Абхазии, решил не сыпать соль на раны.
Года полтора тому назад я был в Тбилиси по личному делу и, узнав о моем приезде, меня попросили дать интервью для телевизионного канала «Имеди». Он был создан Бадри Патаркацишвили, и, поскольку я в отличие от многих не только любил Бадри, но и говорю об этом сегодня, хотя это совсем не модно, я согласился.
Вот по ходу этого интервью возник вопрос Абхазии. Я, конечно, не помню дословно, что я сказал, но я рассказал о том, что начиная с 1976 года и в течение нескольких лет кряду я отдыхал в Пицунде, то есть в Абхазии. И за эти годы у меня возникло довольно много знакомых, как среди грузин, так и среди абхазцев. И вот наблюдая за ними, мне стало очевидно, что особой дружбы между ними нет.
Грузины относились к абхазцам, скажем так, свысока, как к людям второго сорта, и не стеснялись говорить об этом вполне громко и в моем присутствии. Я был свидетелем нескольких драк между грузинами и абхазцами. Я помню хорошо ощущения, что эти отношения ничем хорошим не закончатся. И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии.
Об этом я и сказал в интервью.
Боже мой. Что тут началось. В грузинских СМИ сказали, что я агент Москвы, что я засланный казачок, что я враг грузинского народа, ну, в общем, чего только обо мне не сказали. А ведь я только сказал о том, что я видел, и это правда, о том, что я подумал, не более того. Ну, скажем, особой толерантности у свободолюбивых грузинских господ и дам я не встретил.
Вообще право народа на самоотделение и вопрос сохранения целостности государства противостоят друг другу. И к сожалению, международное право никак не говорит, что важнее, нет ответа на этот вопрос. И поэтому он такой тяжелый и болезненный.
Конечно, если бы не было истории с Косово, не было бы, возможно, и истории с Абхазией и с Каталонией, например. Но история-то с Косово была, спасибо НАТО и, конечно, моим дорогим Соединенным Штатам Америки. И не совсем понятно, как это все расхлебывать.
Удачи вам.
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  звукач 01.04.2021 в 22:00:19   # 775313
Проклятые политики.... когда Грузия отделялась какие дифирамбы в уши людям пели - да мы на одном Боржоми озолотимся! в итоге простой народ в полной ж...пе,кучка воров при бабках.Всем ясно кому выгодна заварушка в Грузии,да и другие регионы в том числе и Казахстан не прочь янки качнуть,это какая нестабильная страна с какой протяженностью границ появится у России.А плитики твари что бы провалились они в ад.
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  Skype 01.04.2021 в 22:12:59   # 775315
в итоге простой народ в полной ж...пе,кучка воров при бабках.

Везде так, но эта кучка ворья не с луны свалилась, они жили среди нас, вместе росли, кто виноват и что делать ??
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  Ratkhan 02.04.2021 в 00:12:35   # 775325
Тут веновны Западный пропаганда АнтиРоссия и у России тоже постоянно вещается пропаганда антизападная и антикитайская. Сейчас информационная война ведется. Чмо Песков обвинил простого грузинского народа, это же Путин веновен что ведёт война против сосвоим соседями. Подаренная земля от Русского. Хрен тебе земли, лючше сохрани земли то что имеешь. Как Путин как поднял тему о земли исторический сейчас Япония и Китай вышел о земли обсуждать. Давай теперь сними попробуй обсуждать, не могут прямо сказать чмо Путин.
Агресивность Путина- может хорошо, распад России приносить столько нациям независимости.
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  строитель 02.04.2021 в 02:01:19   # 775327
Ну что? Покушал хинкали с лобио ???
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