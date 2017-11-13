Визит Владимира Познера в Тбилиси вызвал акции протеста

01 апр, 00:23
В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера
Протестующие считают, что журналиста не должны были впускать в страну из-за позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сам он заявил, что приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, а «не говорить о политике»
...
Ряд политиков, например депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В частности, Познер ранее заявлял https://pozneronline.ru/2017/11/19774/, что абхазский народ не хотел быть в составе Грузии. «И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии», — сказал он в 2017 году.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6064e0739a794731c9d684ba?
В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера
Протестующие считают, что журналиста не должны были впускать в страну из-за позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сам он заявил, что приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, а «не говорить о политике»
...
Ряд политиков, например депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В частности, Познер ранее заявлял https://pozneronline.ru/2017/11/19774/, что абхазский народ не хотел быть в составе Грузии. «И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии», — сказал он в 2017 году.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6064e0739a794731c9d684ba?
Quote:
О праве народа на самоотделение и вопросе сохранения целостности государства https://pozneronline.ru/2017/11/19774/
13.11.2017 Реплики
Я не стал в сегодняшней программе «Познер» говорить с госпожой Бурджанадзе об Абхазии, решил не сыпать соль на раны.
Года полтора тому назад я был в Тбилиси по личному делу и, узнав о моем приезде, меня попросили дать интервью для телевизионного канала «Имеди». Он был создан Бадри Патаркацишвили, и, поскольку я в отличие от многих не только любил Бадри, но и говорю об этом сегодня, хотя это совсем не модно, я согласился.
Вот по ходу этого интервью возник вопрос Абхазии. Я, конечно, не помню дословно, что я сказал, но я рассказал о том, что начиная с 1976 года и в течение нескольких лет кряду я отдыхал в Пицунде, то есть в Абхазии. И за эти годы у меня возникло довольно много знакомых, как среди грузин, так и среди абхазцев. И вот наблюдая за ними, мне стало очевидно, что особой дружбы между ними нет.
Грузины относились к абхазцам, скажем так, свысока, как к людям второго сорта, и не стеснялись говорить об этом вполне громко и в моем присутствии. Я был свидетелем нескольких драк между грузинами и абхазцами. Я помню хорошо ощущения, что эти отношения ничем хорошим не закончатся. И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии.
Об этом я и сказал в интервью.
Боже мой. Что тут началось. В грузинских СМИ сказали, что я агент Москвы, что я засланный казачок, что я враг грузинского народа, ну, в общем, чего только обо мне не сказали. А ведь я только сказал о том, что я видел, и это правда, о том, что я подумал, не более того. Ну, скажем, особой толерантности у свободолюбивых грузинских господ и дам я не встретил.
Вообще право народа на самоотделение и вопрос сохранения целостности государства противостоят друг другу. И к сожалению, международное право никак не говорит, что важнее, нет ответа на этот вопрос. И поэтому он такой тяжелый и болезненный.
Конечно, если бы не было истории с Косово, не было бы, возможно, и истории с Абхазией и с Каталонией, например. Но история-то с Косово была, спасибо НАТО и, конечно, моим дорогим Соединенным Штатам Америки. И не совсем понятно, как это все расхлебывать.
Удачи вам.
13.11.2017 Реплики
Я не стал в сегодняшней программе «Познер» говорить с госпожой Бурджанадзе об Абхазии, решил не сыпать соль на раны.
Года полтора тому назад я был в Тбилиси по личному делу и, узнав о моем приезде, меня попросили дать интервью для телевизионного канала «Имеди». Он был создан Бадри Патаркацишвили, и, поскольку я в отличие от многих не только любил Бадри, но и говорю об этом сегодня, хотя это совсем не модно, я согласился.
Вот по ходу этого интервью возник вопрос Абхазии. Я, конечно, не помню дословно, что я сказал, но я рассказал о том, что начиная с 1976 года и в течение нескольких лет кряду я отдыхал в Пицунде, то есть в Абхазии. И за эти годы у меня возникло довольно много знакомых, как среди грузин, так и среди абхазцев. И вот наблюдая за ними, мне стало очевидно, что особой дружбы между ними нет.
Грузины относились к абхазцам, скажем так, свысока, как к людям второго сорта, и не стеснялись говорить об этом вполне громко и в моем присутствии. Я был свидетелем нескольких драк между грузинами и абхазцами. Я помню хорошо ощущения, что эти отношения ничем хорошим не закончатся. И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии.
Об этом я и сказал в интервью.
Боже мой. Что тут началось. В грузинских СМИ сказали, что я агент Москвы, что я засланный казачок, что я враг грузинского народа, ну, в общем, чего только обо мне не сказали. А ведь я только сказал о том, что я видел, и это правда, о том, что я подумал, не более того. Ну, скажем, особой толерантности у свободолюбивых грузинских господ и дам я не встретил.
Вообще право народа на самоотделение и вопрос сохранения целостности государства противостоят друг другу. И к сожалению, международное право никак не говорит, что важнее, нет ответа на этот вопрос. И поэтому он такой тяжелый и болезненный.
Конечно, если бы не было истории с Косово, не было бы, возможно, и истории с Абхазией и с Каталонией, например. Но история-то с Косово была, спасибо НАТО и, конечно, моим дорогим Соединенным Штатам Америки. И не совсем понятно, как это все расхлебывать.
Удачи вам.