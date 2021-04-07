Pfizer прекращает поставки вакцины в Израиль

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danilov 07 Апреля 2021 в 15:42:12
Израиль не оплатил 2,5 млн доз, поставленных Пфайзером. Пфайзер возмущен: как такое могло произойти в цивилизованной стране?
А сейчас переживает, что переходное правительство вообще откажется платить.
И развернуло еще 700 тыс. доз, которые должны были прибыть в воскресенье.
https://www.jpost.com/breaking-news/banana-republic-pfizer-outraged-israel-failed-to-pay-for-covid-vaccines-664140
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Цитата: ЛиКа от 07.04.2021 09:51:25Веселый перевод от веселых.
"не платит Веселый Израиль" - )) потому и не платит, что Веселый
"не платит Веселый Израиль" - )) потому и не платит, что Веселый