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Скандалы
Pfizer прекращает поставки вакцины в Израиль
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danilov 07 Апреля 2021 в 15:42:12
Пфайзер прекращает поставку вакцины от ковида в Израиль из-за того, что страна не платит Веселый
Израиль не оплатил 2,5 млн доз, поставленных Пфайзером. Пфайзер возмущен: как такое могло произойти в цивилизованной стране?
А сейчас переживает, что переходное правительство вообще откажется платить.
И развернуло еще 700 тыс. доз, которые должны были прибыть в воскресенье.

https://www.jpost.com/breaking-news/banana-republic-pfizer-outraged-israel-failed-to-pay-for-covid-vaccines-664140
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  ЛиКа 07.04.2021 в 15:51:25   # 775733
"не платит Веселый Израиль" - )) потому и не платит, что Веселый
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  Zoggyla 07.04.2021 в 15:54:57   # 775734
Цитата: ЛиКа от 07.04.2021 09:51:25
"не платит Веселый Израиль" - )) потому и не платит, что Веселый
Веселый перевод от веселых.
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  GoodZone 07.04.2021 в 16:05:19   # 775737
Ну это не израильское ноу-хау , укры так часто делают... Думаю, новость не корректно преподнесена, хотя все в этом мире меняется с угрожающей быстротой.
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